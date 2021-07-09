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Новости > Стало известно, когда Украина намерена получить членство в ЕС и НАТО

Стало известно, когда Украина намерена получить членство в ЕС и НАТО

Агата Кловская
09.07.21 10:34
423
Стало известно, когда Украина намерена получить членство в ЕС и НАТО

Главное: Движение Украины к членству в ЕС не останавливается, мы надеемся получить его в течение 5-10 лет, однако важно реализовать реформы. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

Детали: Украина намерена получить членство в НАТО и Европейском Союзе в течение 5-10 лет, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью литовскому изданию LRT, перевод которого опубликован в четверг, 8 июля, на Правительственном портале.

«Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе, мы нацелены получить членство в течение 5-10 лет», — сказал премьер и подчеркнул, что этот шаг зависит не только от Украины, но и от других стран.

При этом глава правительства отметил, что движение официального Киева к членству в ЕС не останавливается и что важным вопросом европейского будущего Украины остается последовательная реализация реформ.

Шмыгаль напомнил, что ЕС уже стал главным торговым партнером Украины.

«Продолжаем работать в контексте интеграции Украины в цифровой и энергетический рынки, работаем над подписанием „промышленного“, „авиационного“ и „таможенного“ безвизов», — добавил он.

В тему: Страны НАТО впервые согласились с тем, что Украина станет членом организации.

Тэги: Евросоюз, Украина, общество, НАТО, политика, ЕС, Денис Шмыгаль

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