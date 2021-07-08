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Новости > Юридический отдел УПЦ призвал ПЦУ прекратить распространять неправдивую информацию о выигранных делах в судах

Юридический отдел УПЦ призвал ПЦУ прекратить распространять неправдивую информацию о выигранных делах в судах

Александра Кудрявцева
08.07.21 14:07
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Юридический отдел УПЦ призвал ПЦУ прекратить распространять неправдивую информацию о выигранных делах в судах

Главное: В Юридическом отделе Украинской Православной Церкви опровергли заявления главы ПЦУ о том, что якобы его структура выиграла в судах почти все иски о захваченных или незаконно переведенных религиозных общинах УПЦ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на law.church.ua, глава юридического отдела УПЦ предложил главе ПЦУ предоставить доказательства и фактические подтверждения таких громких заявлений.

«Этот процесс по определенным причинам приостановлен. Сейчас происходит борьба в юридическом поле по каждой общине, которая присоединилась, а их около 700. Сейчас мы защищаемся в правовом поле. Практически все судебные иски, которые являются со стороны Московского патриархата, ими проиграны. Мы выиграли, потому что на нашей стороне правда. Мы ее отстаиваем и хотим, чтобы все происходило в соответствии с украинским законодательством», — заявил глава ПЦУ.

Глава Юридического отдела УПЦ напомнил, что недавно в «ПЦУ, не дождавшись полного судебного решения, решили распространить информацию о законности перехода в их структуру нашего прихода, и даже больше — заявить, что „Верховный Суд принял важное решение в вопросах изменения религиозными общинами своего подчинения“. Однако из обнародованного решения стало понятно, что это совершенно не соответствует действительности».

«К апрелю этого года в судах решались процедурные вопросы, ведь не было точно определено в какой суд обращаться людям в случае незаконной перерегистрации и захвата храма. И уже с апреля 2021 года Верховный Суд определил, что верующие УПЦ в случае захвата их храмов могут обращаться за защитой в хозяйственные суды. Поэтому говорить сегодня о том, что кто-то выиграл дела или проиграл — вообще преждевременно», — добавил юрист.

Протоиерей Александр призвал главу ПЦУ прекратить распространять откровенную дезинформацию и предоставить в подтверждение своих слов фактические доказательства, если у него есть такие.

«Честно говоря, удивляет, что человек, который считает себя священнослужителем, уже в который раз прибегает к откровенной лжи и безосновательно выдает желаемое за действительное. Было бы хорошо, что бы свои слова он подтвердил фактами, а то получается, как и с решением Большой Палаты, „суд подтвердил законность перехода религиозной общины в ПЦУ“, а читаешь решения там вообще о законности „перехода“ ничего не говорится», — подчеркнул отец Александр.

В тему: В УПЦ считают, что заказную социологию ПЦУ делают под визит Варфоломея.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, ПЦУ

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