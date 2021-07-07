Коронавирус в Украине: заболеваемость и смертность остаются невысокими

Главное: В Украине коронавирусом заболели еще 610 человек. Умерли 33 больных.

Детали: Коронавирус в Украине не набирает обороты. Данные на среду, 7 июля, приводит министерство здравоохранения.

Заболели еще 610 человек. Госпитализация понадобилась для 458 больных, а выздоровели 1 666 человек.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 20 240, методом ИФА – 9 189, экспресс-тестами – 16 739.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (217), а также Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.

Скончались еще 33 человека. С начала пандемии зараза забрала 52 537 жизней.

За все время заболели 2 238 974 человека, а выздоровели 2 174 353 больных.

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