В Минздраве рассказали, сколько еще будет длиться пандемия коронавируса

Главное: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сколько времени нам еще придется жить в условиях пандемии. По его словам, коронавирус будет еще, по крайней мере, полтора года.

Детали: В Минздраве оценили, сколько еще будет длиться пандемия коронавируса. Об этом в интервью ТСН заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, нужно сформировать адекватный уровень вакцинированных людей и коллективный иммунитет на мировом уровне.

«Если говорить не о сроке действия, а о самом явлении, то коронавирус с нами еще, по крайней мере, на полтора года по меньшей мере», — заявил Кузин.

Он считает, что украинцы не распрощаются с вирусом до конца 2022 года.

«И нам уже надо понемногу привыкать и к маскам, и к тому, что мы должны соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки... Это помогает предотвращать и другие инфекционные болезни», — сообщил он.

В тему: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал «сроки годности» так называемых COVID-сертификатов. У каждого документа, связанного с вакцинацией, есть свой срок.