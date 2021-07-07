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Новости > Синоптики поведали украинцам, когда в страну вернутся грозы

Синоптики поведали украинцам, когда в страну вернутся грозы

Агата Кловская
07.07.21 06:31
298
Синоптики поведали украинцам, когда в страну вернутся грозы

Главное: В воскресенье в Украину вернутся грозы. Будет жарко.

Детали: После нескольких дней сухой и душной погоды во второй половине воскресенья, 11 июля, в Украине ожидаются грозовые дожди. Синоптики говорят, что они накроют большую часть территории страны.

В Гидрометцентре предупреждают, что при этом будет очень жарко: днем воздух прогреется до плюс 28-33, а ночью ожидается 15-21 тепла.

В Киеве прогнозируются ливни с грозами: днем будет 31-33 тепла, а ночью плюс 19-21.

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В тему: В ближайшие выходные в Украине будет ну очень жарко.

Тэги: общество, погода, гроза, погодные условия, синоптики, новости Украины

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