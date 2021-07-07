Американские диетологи составили список самых полезных овощей

Главное: Составлен список овощей для похудения. В него попали морковь и помидоры.

Детали: Популярные американские диетологи Кэти Куфал и Лонилли Фриман составили список овощей, которые помогут похудеть. Их цитирует издание PopSugar.

Для начала специалисты по питанию подчеркнули, что «в сырых овощах ниже содержание калорий по сравнению с термически обработанными, также они обладают большими запасами витаминов В и С».

Отмечается следующее: «Лучше всего для похудения есть овощи с низким содержанием крахмала. Это брокколи, листовая зелень, перец, морковь, салат, помидоры, цуккини и цветная капуста».

Эксперты напомнили, что овощи не стоит готовить в масле или есть с сыром или молочными продуктами. Жарить же их лучше всего на пергаментной бумаге или в силиконовых формах.

Так, для заправки салата диетологи советуют использовать уксус или лимонный сок, а также добавлять травы или приправы для вкуса.

При этом желающих похудеть предупреждают: «Диета, содержащая только овощи без крахмала, поможет быстро сбросить вес, но повлечет за собой серьезные проблемы для организма. Чрезмерное ограничение по калориям приведет к снижению энергичности и потреблению достаточного количества жизненно важных микроэлементов. Такое питание может вызвать депрессию, которая выльется в переедание через некоторое время».

Звучит такой совет: «В день нужно съедать пять порций овощей либо использовать принцип 50 на 50 в каждом приеме пищи (50% содержимого тарелки должны составлять овощи без крахмала). Лучше всего есть овощи разных цветов».

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