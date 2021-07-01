Единственной всеукраинской организации, которая объединяет все действующие в стране армянские общины — Союзу армян Украины исполнилось 20 лет.

За двадцать лет Союз армян Украины стал объединяющей силой для армянской общины нашей страны, — об этом AnalitikaUA.net заявил историк Максим Царенко.

«Его многогранная успешная деятельность идёт во благо армян и всей Украины. Особенно динамичной стала работа САУ с момента прихода на должность его главы Вилена Шатворяна. Благодаря активной позиции САУ укрепление армяно-украинской дружбы стало очевидным и неоспоримым фактом. Особого внимания заслуживает принципиальная точка зрения САУ в вопросе признания Геноцида армян в Османской империи 1915-1923 гг., отвечающая принципам исторической правды и восстановления справедливости», — отметил историк.

«Желаю Союзу Армян Украины дальнейшего процветания, расширения деятельности и успеха в сохранении связей диаспоры с Республикой Армения на благо наших стран», — отметила депутат Национального собрания, член парламентской группы дружбы Армения – Украина Ануш Беглоян.

«Сердечно поздравляю Союз Армян Украины с юбилеем. Живя вдали от исторической родины, вы не теряете связи с Арменией и играете важную роль в укреплении взаимоотношений между Арменией и Украиной.

Многочисленные проекты, реализуемые Союзом, играют очень важную роль в деле сохранения культурного наследия Армении и ее языка, распространения честной и правдивой информации об Армении, об истории страны и о ее повседневной жизни.

Союз Армян Украины сплачивает наших соотечественников, живущих в разных городах Украины. Армения в особой степени почувствовала вашу поддержку в тяжелый период 44-дневной войны осенью 2020 года».

Положительно о роли армянской общины в Украине высказались и Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук), Глава Украинской епархии ААЦ епископ Маркос Оганесян, депутаты Верховной Рады и Национального Собрания Армении, Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович высоко оценил роль общины в укреплении отношений Киева и Еревана, назвав деятельность армянской общины образцовой.

Как известно, развитие диаспоры, восстановление и сохранение историко-культурных ценностей, содействие эффективной интеграции армян в украинское общество, реализация программ по сохранению языка и культурных традиций, строительство новых церквей — основные задачи деятельности Союза армян Украины.

Также, организация уделяет особое внимание спорту, и поддержке армянских спортсменов Украины, открываются спортивные секции. Также, на разных спортивных мероприятиях вручаются призы председателя Союза армян Украины, Вилена Шатворяна. В спортивной школе Союза армян Украины тренируются дети разных национальностей.

Союз армян Украины стал первой общественной организацией Украины, которая вошла в реестр прозрачности Европейского Союза. В Брюсселе действует представительство Союза армян Украины.

Учредительная конференция Союза армян Украины (САУ) состоялась 1 июля 2001 года в Харькове. Председателями Союза армян Украины в разные периоды были — Ашот Аванесян, Нвер Мхитарян, Айк Памбухчян. Ныне (с ноября 2011 года), Союзом армян Украины руководит Вилен Шатворян.