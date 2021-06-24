В работе Telegram произошел масштабный сбой

Главное: Сегодня в работе популярного мессенджера Telegram произошел сбой. Некоторые пользователи не могут подключиться к мессенджеру, а некоторые не могут отправить сообщение.
Детали: В работе Telegram произошел глобальный сбой сегодня днем. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Большинство пользователей жалуются на невозможность подключиться к мессенджеру.
Сбой задел Россию, Украину, Молдову, Беларусь, Грузию. В частности, на проблемы с Telegram жалуются пользователи из украинских городов — Киева и Одессы.
88 процентов пользователей не могут подключиться к мессенджеру, а еще 13% — не могут отправить сообщение.
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