В работе Telegram произошел масштабный сбой

Главное: Сегодня в работе популярного мессенджера Telegram произошел сбой. Некоторые пользователи не могут подключиться к мессенджеру, а некоторые не могут отправить сообщение.

Детали: В работе Telegram произошел глобальный сбой сегодня днем. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Большинство пользователей жалуются на невозможность подключиться к мессенджеру.

Сбой задел Россию, Украину, Молдову, Беларусь, Грузию. В частности, на проблемы с Telegram жалуются пользователи из украинских городов — Киева и Одессы.

88 процентов пользователей не могут подключиться к мессенджеру, а еще 13% — не могут отправить сообщение.

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