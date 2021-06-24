Дельта-коронавирус уже в Украине. В Минздраве рассказали, что делать

Главное: В Украине уже зафиксировано несколько случаев заболевания дельта-коронавирусом. Глава МОЗ Виктор Ляшко заявил, что вакцинированные люди защищены от него.

Детали: В Украине зафиксировали случаи штамма коронавируса под названием «Дельта». Этим штаммом коронавируса инфицировались 2 человека. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью «ТСН».

Секретарь СНБО рассказал о двух инфицированных новым штаммом коронавируса — это 66-летняя женщина и 16-летний ребенок. Они недавно вернулись из России, а симптомы болезни появились уже в Украине, где им и сделали тест на коронавирус.

«У нас есть четыре лаборатории, которые могут обнаруживать новый штамм, две частные и две государственные, у нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились к ВОЗ», — сказал Данилов.

Сейчас инфицированные находятся в Александровской больнице Киева. Их состояние стабильное.

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что течение болезни, вызванной «Дельта» штаммом коронавируса, является более тяжелым. По его словам, вакцинированные украинцы от него защищены.

«Течение более тяжелое. Все профилактические мероприятия работают. Тест-системы работают и проявляют этот штамм», — заверил глава Минздрава.

Также он ответил и на вопрос по поводу лечения.

«Лечение, это отдельный вопрос. Той терапии, которая убивает коронавирус, не существует, есть симптоматическое лечение и определенные препараты, которые сегодня еще проходят клинические испытания. Препарат не изобретен, есть определенные продвижения. Я думаю, где-то месяц-другой и что-то будет. Вакцины работают. Люди, которые вакцинированы, они защищены», — подчеркнул Ляшко.

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