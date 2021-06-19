В УПЦ рассказали, почему на Троицу в храмах читают коленопреклоненные молитвы

Главное: Коленопреклоненные молитвы содержат прошения о милости Божией, о ниспослании Духа Святого, а также об упокоении умерших.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».
«Особенностью богослужения в день Пятидесятницы является то, что сразу же после Литургии совершается великая вечерня, за которой читаются три особых молитвы святителя Василия Великого с коленопреклонением», — напомнил преподаватель КДАиС.
Он отметил, что именно с этого дня впервые после праздника Пасхи Церковным Уставом полагается совершать земные поклоны.
«Коленопреклоненные молитвы содержат прошения о милости Божией, о ниспослании Духа Святого, а также об упокоении умерших. Эти молитвы имеют свое особое символическое значение. Они введены в богослужение для того, чтобы сохранить и утвердить верующих в смиренном состоянии, а также сделать их способными, по примеру апостолов, к принятию бесценных даров благодати Божией», — подчеркнул Андрей Музольф.
В тему: В Киево-Печерской лавре в праздник Троицы состоится 8 литургий.
При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.
Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.
Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.