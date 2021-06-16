Популярный диетолог поведала, как «приятно» сбросить лишний вес

Главное: Диеты не должны быть «скучными». Специалист рассказала, как похудеть, питаясь вкусно.

Детали: Популярный индийский диетолог Нмами Агарвал поделилась рецептом похудения. Она говорит, что сделать это можно, питаясь вкусно.

Эксперт отметила, что многие диеты быстро надоедают людям, потому что часто бывают невкусными и однообразными.

Специалист говорит: «Улучшить здоровье с помощью правильного питания можно только тогда, когда человеку действительно нравится то, что он ест. В противном случае человек, решивший похудеть, бросит соблюдать диету, не достигнет цели».

Она советует: «Добавляйте в диетическое питание смеси специй или домашние приправы, чтобы придать надоевшей пище остроты и получить удовольствие от еды».

По ее словам, отлично подойдут имбирь, чеснок, черный перец и чили.

Диетолог отмечает, что можно использовать в качестве соусов песто, творог, горчичный соус или имбирно-чесночную пасту.

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