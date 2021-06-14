Британцы поведали, как распознать надвигающуюся деменцию

Главное: Приближающуюся деменцию можно распознать. Названы пять симптомов.

Детали: Как распознать надвигающуюся деменцию? Об этом поведали эксперты из Британской благотворительной организации по исследованию болезни Альцгеймера.

Специалисты говорят, что данные признаки могут дать о себе знать даже в сорок лет.

Информируется: «У больного может ухудшиться зрение и возникнуть проблемы с оценкой расстояния и скорости движения объектов».

Отмечается: «Также возможна полная или частичная утрата речи, а также трудности с поиском слов для выражения мысли».

Кроме этого, по словам британцев, «человек может стать подавленным, раздражительным и неуверенным в себе».

Наконец, отмечаются такие симптомы как утрата чувства времени и места, а также потеря памяти.

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