Британцы поведали, как распознать надвигающуюся деменцию

Главное: Приближающуюся деменцию можно распознать. Названы пять симптомов.
Детали: Как распознать надвигающуюся деменцию? Об этом поведали эксперты из Британской благотворительной организации по исследованию болезни Альцгеймера.
Специалисты говорят, что данные признаки могут дать о себе знать даже в сорок лет.
Информируется: «У больного может ухудшиться зрение и возникнуть проблемы с оценкой расстояния и скорости движения объектов».
Отмечается: «Также возможна полная или частичная утрата речи, а также трудности с поиском слов для выражения мысли».
Кроме этого, по словам британцев, «человек может стать подавленным, раздражительным и неуверенным в себе».
Наконец, отмечаются такие симптомы как утрата чувства времени и места, а также потеря памяти.
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