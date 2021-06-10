Беларусь хотят отключить от SWIFT и не пустить на Олимпиаду

Главное: Против Беларуси могут ввести новые санкции. В частности, страну могут отключить от SWIFT, а также не допустить к Олимпиаде.

Детали: Европарламент призвал Совет ЕС ввести новые санкции против Беларуси. Они предусмартивают отключение Беларуси от SWIFT, а также запрет на участие в Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает «Наша Ніва».

«Призываем Совет ЕС как можно скорее расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции ЕС, включив туда ответственных за перехват и принудительную посадку рейса Ryanair, а также за задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги», — говорится в проекте резолюции, посвященной ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair

Также в документе призвали:

— ввести санкции против тележурналиста Марата Маркова, который брал интервью у задержанного Протасевича;

— привести в исполнение четвертый пакет санкций против Беларуси;

— ввести секторальные санкции, «затрагивающие торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность»;

— рассмотреть вопрос о временном исключении Беларуси из системы SWIFT;

— приостановить членство Беларуси в международных спортивных организациях и ограничение доступа сборной страны на международные соревнования, в том числе Олимпийские игры в Токио;

— лишить беларуское гостелевидение права на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу и безвозмездно передать эти права независимому телеканалу «Белсат».

В тему: Крупный европейский чиновник жестко наехал на Лукашенко.