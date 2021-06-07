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Новости > Митрополит Антоний рассказал, почему важно быть духовно бдительным

Митрополит Антоний рассказал, почему важно быть духовно бдительным

Александра Кудрявцева
07.06.21 15:20
561
Митрополит Антоний рассказал, почему важно быть духовно бдительным
Главное: Духовная бдительность — наш компас, она указывает нам верный путь и предостерегает от ложных дорожек.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
Владыка напомнил слова притчи Соломоновой: «Не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим; спасайся как серна из руки и как птица из руки птицелова», которые напоминают нам о важном делании, без которого невозможно спасение.
 
«Христианин должен бодрствовать постоянно. Он не должен расслабляться духовно. Никогда», — сказал митрополит Антоний и объяснил, что это значит: «Это значит, что нам нельзя приписывать себе какие-либо победы и достижения, поскольку все это обман. Никаких наших побед на духовном фронте быть не может, все хорошее происходит благодаря милости Божьей и Его благодатной помощи».
 
Владыка напомнил, что мы немощны, бессильны и только это чувство должно быть нашим постоянным самоощущением.
 
«Как только появляется осознание собственной силы, мощи, мудрости, нужно насторожиться ибо, возможно, нас поймали в ловушку, и мы незаметно для самих себя оказались в сетях бесовских. Враг пытается похитить нашу бдительность, обезоружить нас, прикрывает зло мнимой добротой и правотой. Стоит впустить один неверный помысел и ты уже катишься прямиком в бездну, откуда выкарабкаться невероятно трудно», — объяснил он.
 
По словами управделами УПЦ, духовная бдительность — наш компас, она указывает нам верный путь и предостерегает от ложных и скользких дорожек. «Следует быть острозорким, со строжайшим внимании следить за всем, что происходит в нашей жизни и вокруг. Каждую мысль следует проверять, зачем она дана, к чему ведет, выверить ее временем и непрестанной молитвой ко Господу. Постоянное трезвение, бодрствование и молитва сделает нас неуловимыми для вражьих сил», — подчеркнул архиерей.
 
«Притчи Соломоновы — это всегда актуальный кладезь мудрости, остроумные и поучительные изречения, дарованные нам Самим Господом. К ним нужно постоянно возвращаться умом и сердцем, вкушая как совершенную духовную пищу, наполняющую и укрепляющую», — подытожил митрополит Антоний.
 
В тему: Митрополит Антоний рассказал, в чем смысл жизни христиан.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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