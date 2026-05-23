Я буду управлять этой структурой всегда: президент Федерации дзюдо Киева Георгий Зантарая объявил войну многодетной семье?

Скандал вокруг президента Федерации дзюдо Киева, депутата Киевсовета от «Слуги народа» и главы Святошинской РГА Георгия Зантарая получил продолжение. Ранее мать пятерых детей Мария Акимова заявила об угрозах , давлении на семью и попытках не допустить ее дочь в Чемпионат Украины по дзюдо. Теперь, по словам женщины, директор ДЮСШ «Киев Спортивный» Анатолий Ласкута написал заявление в полицию по поводу ее семьи.

Как рассказала Акимова, ей позвонила по телефону инспектор ювенальной полиции и сообщила, что к ним наведаются с проверкой.

«Сегодня мне позвонила инспектор ювенальной полиции и сказала, что вчера на нас написал заявление директор ДЮСШ „Киев Спортивный“ Анатолий Ласкута — о плохом поведении детей, агрессии и так далее. Они вынуждены прийти к нам, познакомиться с детьми, посмотреть, в каких условиях они живут. Пусть приходят, мне нечего скрывать. Дети в действительно неблагополучных семьях бывают некормленными, сидят закрыты, но туда службы так быстро не приходят. А здесь, смотрите, как оперативно все» , – говорит Акимова.

Женщина считает этот шаг продолжением давления на семью. Акимова уверена, что ключевую роль в этом играет Георгий Зантарая.

"Все делается им. Он по телефону мне сказал, что "вы живете в моем обществе, я здесь буду управлять этой структурой всегда, никуда отсюда не уйду". Он правит этим балом. Они хотят испортить репутацию семьи, нанести детям вред, чтобы о них плохо говорили, что они якобы неблагополучные» , — говорит женщина.

Также Акимова добавила, что до сих пор не получила ответы на свои обращения в Министерство молодежи и спорта и Департамента молодежи и спорта КГГА.