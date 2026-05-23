Региональные

Новости > Я буду управлять этой структурой всегда: президент Федерации дзюдо Киева Георгий Зантарая объявил войну многодетной семье?

Автор: «Фраза»
23.05.26 14:03
Скандал вокруг президента Федерации дзюдо Киева, депутата Киевсовета от «Слуги народа» и главы Святошинской РГА Георгия Зантарая получил продолжение. Ранее мать пятерых детей Мария Акимова заявила об угрозах , давлении на семью и попытках не допустить ее дочь в Чемпионат Украины по дзюдо. Теперь, по словам женщины, директор ДЮСШ «Киев Спортивный» Анатолий Ласкута написал заявление в полицию по поводу ее семьи.

Как рассказала Акимова, ей позвонила по телефону инспектор ювенальной полиции и сообщила, что к ним наведаются с проверкой.

«Сегодня мне позвонила инспектор ювенальной полиции и сказала, что вчера на нас написал заявление директор ДЮСШ „Киев Спортивный“ Анатолий Ласкута — о плохом поведении детей, агрессии и так далее. Они вынуждены прийти к нам, познакомиться с детьми, посмотреть, в каких условиях они живут. Пусть приходят, мне нечего скрывать. Дети в действительно неблагополучных семьях бывают некормленными, сидят закрыты, но туда службы так быстро не приходят. А здесь, смотрите, как оперативно все» , – говорит Акимова.

Женщина считает этот шаг продолжением давления на семью. Акимова уверена, что ключевую роль в этом играет Георгий Зантарая.

"Все делается им. Он по телефону мне сказал, что "вы живете в моем обществе, я здесь буду управлять этой структурой всегда, никуда отсюда не уйду". Он правит этим балом. Они хотят испортить репутацию семьи, нанести детям вред, чтобы о них плохо говорили, что они якобы неблагополучные» , — говорит женщина.

Также Акимова добавила, что до сих пор не получила ответы на свои обращения в Министерство молодежи и спорта и Департамента молодежи и спорта КГГА.

22.05.26 19:43

Западноукраинский Геннадий Кернес, или как Руслан Марцинкив выстраивает взаимодействие с властью

Автор: Назар Даниленко

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

