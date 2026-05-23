Виталий Гагач сохранил влияние на игорный бизнес и переписал миллионные активы на семью, — СМИ

СМИ называют его «Мистер Монако» и «крестный отец украинского казино». Он провел в кресле заместителя руководителя Бюро экономической безопасности меньше года, но даже после увольнения остался в «системе». Многочисленные журналистские материалы и разоблачения свидетельствуют о его тесных связях с Банковой, Тимуром Миндичем, а также о влиянии на БЭБ, которое, по данным медиа, сохраняется и до сих пор. Но больше всего внимания привлекают обвинения в связях с игорным бизнесом. По данным медиа, его связывают с контролем финансовых потоков в этой сфере — через банковские переводы и криптовалюту могли проходить огромные суммы. екоторые источники даже говорят о десятках миллионов долларов, которые якобы «зависали» в таких схемах. Но, очевидно, красноречивее любых расследований говорят его активы: сотни тысяч долларов наличными, десятки объектов недвижимости, дорогие автомобили и обеспечение своих жен обеспеченной жизнью за границей, пишет Скелет и добавляет, что в фокусе внимания наших аналитиков — Виталий Гагач.

Главный вопрос, который возникает после исследования его биографии: действительно ли один человек может сконцентрировать в своих руках столько влияния?

Издание в связи с єтим обнародовало следующую скандальную информацию:

"Виталий Анатольевич Гагач — бывший заместитель директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины и фигурант журналистских расследований, которые, собственно, и стали поводом для его увольнения. Как отмечают в медиа, сейчас живет за границей, а именно вошел в состав так называемого «Батальона Монако».

Свою карьеру на госслужбе начинал в прокуратуре Донецкой и Запорожской областей в 2015 году. С конца 2018-го до 2022 года не работал в органах. После увольнения, а именно 18.01.2019 года открыл ФОП в Киеве (деятельность в сфере права), который закрыл 12.09.2022. В то время он получил свидетельство адвоката. После возвращения в органы в 2022 году сразу трудоустроился на должность заместителя директора БЭБ.

В «Главкоме» со ссылкой на заявления главы ГО StateWatch Александра Леменова писали, что это назначение якобы состоялось без конкурсной процедуры и могло быть связано с влиянием «с Банковой».

В медиа довольно часто пишут о Виталии Гагаче. Так, днями телеграм-канал «Джокер» опубликовал и сразу удалил интересный пост, в котором упоминается Гагач. Там, в частности, речь шла о 7 миллионах долларов кассы, которую ежемесячно якобы собирает бывший заместитель главы БЭБ.

К слову, это далеко не первое упоминание Гагача в этом контексте. Ранее на портале «Антикор» писали, что он якобы может быть причастен к контролю финансовых потоков, связанных с игорным бизнесом, в частности через банковские переводы и криптовалютные операции. Что касается банков, то речь шла конкретно о пока что государственном «Сенс-Банке», который сейчас пытаются быстро передать в частные руки. К слову, об этом мы писали в одном из наших аналитических материалов, в котором разбирали, что стоит за срочной приватизацией и в каких схемах задействовано руководство «Сенс Банка» и не только оно.

Кроме этого, журналисты утверждают, что Виталий Анатольевич сохранил влияние на отдельные процессы в БЭБ и имеет связи с высокопоставленными чиновниками. В материалах также отмечается, что он мог участвовать в неформальных встречах руководства БЭБ после назначения нового главы и влиять на внутренние решения учреждения. Отдельные источники в медиа выдвигают предположения о возможном покрытии коррупционных схем и незаконном обогащении, а также упоминают его в контексте других резонансных историй, связанных с деятельностью чиновников БЭБ.

Остался голым и почти босым?

Стоит отметить, что в отличие от первой декларации, поданной после увольнения, где он декларировал значительные активы, по состоянию на март 2025 года никакой недвижимости в частной собственности Виталия Гагача нет. Скорее всего, все его имущество официально записано на родственников и нескольких жен.

Если же вспомнить, что было в декларации бывшего чиновника за 2023 г., то увидим там две земельные участка в городе Киеве площадью по 1000 м² каждая, приобретенные в сентябре 2020 года (стоимость каждой — 2 776 010 грн). Также он арендовал с 2022 г. квартиру в Киеве площадью 70,6 м², собственником которой является ООО «Формат Продакшн». Кроме того, имел право пользования квартирой в Киеве площадью 50,1 м², которая принадлежит Марчук Ирине Александровне, где она проживает вместе с дочерью, скорее всего общей. Отдельно он указывал аренду квартиры в Испании (88,08 м²), которой пользуется Гагач Наталья (бывшая жена) и где проживает их общий сын. Квартира в собственности компании GalaResidencesViaAugusta S.L.U. B-88388707 Местонахождение компании (на английском): 28002, Spain, Madrid, callePrincipedeVergana, ***.

Также с 2022 г. аренда квартиры во Франции, где проживает дочь вместе с вероятно гражданской женой. Квартира в собственности Zdravko Marinov (Здравко Маринов). Отдельно было задекларировано объект незавершенного строительства — жилой дом в городе Киеве общей площадью 291,3 м². Сейчас этого объекта не найти ни в собственности Гагача Виталия Анатольевича, ни у его родственников.

А вот что точно находится в собственности Гагача — это квадроцикл BRP CAN-AM

OUTLANDER MAX DPS 1000 R 2020 года выпуска, приобретенный 21.12.2020 года, стоимостью 511 527 грн. и легковой автомобиль Toyota Camry Hybrid 2022 года выпуска, приобретенный 26.07.2022 года, стоимостью 1 178 825 грн.

Кроме того, он пользовался на условиях аренды автомобилем Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска (приобретен в пользование 24.04.2023), который принадлежит гражданину Украины Ярошу Юрию Витальевичу, который является водителем Тимура Миндича. Стоимость таких авто начинается от 50 тыс. долларов.

Денежные активы Виталия Гагача и судебные дела

К сожалению, мы можем проанализировать доходы Виталия Гагача только за 2023 г., ведь сейчас он не занимает государственных должностей и не подает декларацию.

Итак, Гагач Виталий Анатольевич получил за 2023 г. 814 753 грн заработной платы по основному месту работы в Бюро экономической безопасности Украины. В наличной форме он хранил 315 000 долларов США и 35 000 евро. Кроме того, он одолжил третьему лицу — Толстохатько Анне Ивановне — 13 970 долларов США. На банковских счетах в АО КБ «ПриватБанк» были размещены средства в гривне: 1 769 грн, 64 306 грн и 140 398 грн.

В отношении Гагача Виталия Анатольевича открывались многочисленные исполнительные производства, в которых он выступал как должник, преимущественно по взысканию штрафов за административные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Такие производства фиксировались в период с 2017 по 2023 годы. Все указанные исполнительные производства на данный момент завершены, задолженность по ним отсутствует. Также зафиксировано одно производство по взысканию средств в пользу государства, которое также завершено.

Жены Виталия Гагача

И начнем с первой и уже бывшей жены Гагача — Натальи Александровны. Именно через нее он попал в поле зрения журналистов, точнее из-за не декларирования ее как члена своей семьи. Вероятно, чтобы не показывать имущество, записанное на нее. Однако указал ее как арендатора квартиры в Испании (Мадрид), где Наталья Гагач проживает с сыном — Даниилом.

Сейчас в собственности женщины в Украине есть только квартира в г. Днепр по адресу улица Мандрыковская (улица Мандрыковская). Это ЖК «Лучший дом», где жилье продают от 50 до 110 тыс. дол. без ремонта (почти 5 млн грн), в зависимости от площади и местоположения.

Есть у Виталия Гагача еще одна, вероятно, гражданская жена — Марчук Ирина Александровна. Она указана как собственница квартиры в Киеве, где проживает дочь Гагача — Екатерина, а также как арендатор квартиры во Франции, где Екатерина проживала совместно с ней после начала полномасштабного вторжения.

В собственности Ирины Марчук немало элитной недвижимости и премиальный авто:

г. Киев, улица Бойчука Михаила (улица Киквидзе), дом 19-А, квартира ***. Это квартира в ЖК «Пятьдесят вторая жемчужина» в Печерском районе Киева, где квартиры продают до полумиллиона долларов или до почти 20 млн грн. Квартира общей площадью 90,7 кв.м. приобретена 12.03.2025 г.

г. Киев, улица Шелковичная, дом 32/34, помещение **. Общая площадь 69,5. Именно это помещение общей площадью — 69,5 кв.м на Кловской с именной вывеской «Марчук Ирина» было выставлено на торги на платформе «Сетам» в 2020 году. Победитель аукциона некий Сидорчук Сергей Олегович (тоже из Днепра, имеет 3 бизнеса в разных сферах). Стартовая цена аукциона за помещение 6 282 400,00 гривен.

Несмотря на это, уже в следующем году собственником помещения вновь (с учетом фото в объявлениях с именным брендом от 2020 года) стала Ирина Марчук, а право собственности оформлено 30.07.2021.

г. Киев, улица Круглоуниверситетская, дом 13, квартира * (на Крещатике). Дата государственной регистрации права собственности: 21.09.2016 г.

г. Киев, улица Никольско-Слободская, дом 2б, квартира ***. Площадь общая 105,80. Это дом возле ст. м. «Левобережная», где стоимость квартир (правда с ремонтом) может стоить около 150 тыс. дол. Дата приобретения права 16.11.2010 года.



С 08.03.2022 года Ирина Марчук арендует квартиру в аренде во Франции. Тип права — «совместное проживание с дочерью Гагача Екатериной в арендованной квартире. Имущество в собственности иностранного гражданина Здравко Маринова.

Также в прошлом году, 15.05.2025 года, женщина стала собственницей LAND ROVER RANGE ROVER 2022 года выпуска. Стоимость такого автомобиля на рынке подержанных авто около 150 тыс. долларов.

Каким имуществом владеют другие родственники Виталия Гагача

Яйца нужно хранить в разных корзинах. Очевидно, Виталий Гагач придерживается именно такого принципа, ведь проанализировав имущество ближайших родственников видим, что у всех всего хватает. Итак, отец — Гагач Анатолий Иванович одалживал сыну 300 000 дол. США еще с 2019 года. Долг указан в последних декларациях.

Лицо с такими же ФИО имеет в собственности 5 объектов недвижимости:

2 земельных участка со скрытым номером

Один участок в Киевской области, БОГУСЛАВСКИЙ РАЙОН, город БОГУСЛАВ 3220610100:01:017:0***. Адрес Киевская область, Богуславский район, г. Богуслав, улица Заросянская, *. Площадь участка 0,6527 га

На этом же участке усадьба в Киевской обл., Богуславский р., г. Богуслав (город Богуслав), улица Заросянская (улица Заросянская), дом *.

Усадьба на берегу реки Рось, согласно спутниковым снимкам больших масштабов. Точная площадь дома не известна, но можно представить масштабы, учитывая площадь земли под домом более полу гектара. Не исключено, что в этом доме может проживать и сам Гагач.

Днепропетровская обл., Томаковский р., пгт. Томаковка, улица Терешковой, дом ***б.

Вероятно мать, Гагач Людмила Григорьевна указана в декларации фигуранта с 2022 по 2024 г. как собственница квартиры площадью 84,4 м² в г. Днепре.

В собственности женщины до 10 объектов недвижимости, преимущественное большинство из них в Днепропетровской области:

г. Днепр, проспект Поля Александра (проспект Кирова), дом 92, квартира ** (многоэтажка старого жилого фонда)

г. Днепр, улица Симферопольская, дом 2м, тип объекта недвижимости не указан)

г. Днепр, улица Симферопольская, дом 2м (тип объекта недвижимости не указан)

г. Днепр, улица Симферопольская, дом 2м, квартира **

Все 4 вышеуказанных объекта недвижимости в одном элитном комплексе, ЖК «Panorama», где квартиры сегодня продают от 145 до 175 тыс. дол.

г. Днепр, бульвар Екатеринославский (Кельнский), дом 1, квартира **. Это премиальный ЖК Cascade Plaza, где недвижимость продают от 250 тыс. дол. Запорожская обл., г. Бердянск, улица Макарова, дом 17м. Это дом на самой Бердянской косе, окруженной Азовским морем (здесь на гугл карте).

Земельный участок Днепропетровская область, НОВОМОСКОВСКИЙ РАЙОН, ПИЩАНСКАЯ/С.ПИЩАНКА, 1223285500:03:016:0***.

Днепропетровская обл., Новомосковский р., с. Новоселовка, улица Мира, дом *

Днепропетровская обл., Новомосковский р., с. Новоселовка, улица Мира, дом * г. Днепропетровск, проспект Маркса Карла, дом 94а, квартира *

Немало имущества имеет и сестра Гагача — Яцкова Анна Анатольевна. В ее собственности 6 объектов недвижимости в Днепре, Киеве и даже Закарпатье, а именно:

Закарпатская область, г. Ужгород, Славянская набережная, дом 23В, квартира **. По этому адресу ЖК MAVERICK. Квартиры в этой новостройке стартуют от почти 2 млн грн до более 11 млн грн.

g. Киев, улица Демьевская, дом 33, квартира **

г. Киев, улица Демьевская, дом 33, квартира **. По этому адресу ЖК Park Avenue VIP, где квартиры стоят даже не миллионы, а десятки миллионов гривен.

г. Днепр, улица Чапленко Василия, дом 14, квартира*

г. Днепр, улица Фрунзе (Чапленко Василия), дом 14, помещение *

г. Днепр, улица Симферопольская (улица Симферопольская), дом 2м, квартира **. Именно в этом ЖК «Панорама» мама Гагача имеет 4 объекта недвижимости.

1222387000:01:002:0*** — земельный участок в Днепропетровской обл., в с. Топчине площадью почти 8 га

Авто MERCEDES-BENZ GLE 300D 2023. Стоимость авто может достигать более 100 тыс. дол.

Бизнес отца и сестры?

На отца Виталия Гагача записан немалый агробизнес в Днепропетровской области. В его собственности находится до десяти компаний, в частности:

ООО «ЛАН» — код ЕГРПОУ 30847388. КВЭД — 01.11 Выращивание зерновых культур (кроме риса), бобовых культур и семян масличных культур. 28.12.2018 ООО в состоянии прекращения в связи с признанием ее банкротом. Компания фигурирует в уголовных, хозяйственных, административных делах. В собственности компании 2 объекта недвижимости, 17 земельных участков, 11 ТС.

СП «Антарес» — код ЕГРПОУ 32616604. КВЭД — 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами. Отец фигуранта исторический участник.

ООО «Саноил» — код ЕГРПОУ 38200058. КВЕД — 10.41 Производство масла и животных жиров. Отец фигуранта — исторический участник. Данная ООО связана с политическим лицом — Любович Александр Андронович — 2006 год — народный блок Литвина, 31.10.2010 — народная партия Днепропетровский областной совет.

Фигурирует в 2 уголовных делах, 8 хозяйственных, 12 административных, 14 о административных правонарушениях. В одном уголовном производстве компания «Саноил» (ООО «САНОИЛТРЕЙД») прямо не является основным фигурантом, но её печать была изъята во время обыска и арестована, поскольку следствие считает, что она может входить в сеть предприятий, использовавшихся в схеме злоупотреблений с НДС (через «рискованные» фирмы и фиктивные операции с участием налоговых органов). Также на ООО «САНОИЛТРЕЙД» открыто уголовное производство по подозрению в загрязнении воздуха (вредные выбросы от производства масла, которые могут превышать допустимые нормы).

ООО «ПРК Бузовка» — код ЕГРПОУ 43987175. КВЕД — 10.41 Производство масла и животных жиров. Отец фигуранта — исторический участник.

ООО «АВ Зерновой клуб» — код ЕГРПОУ 44914768. КВЕД — 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных. Отец фигуранта — исторический участник.

СФХ «Никольское» — код ЕГРПОУ 20258674. КВЕД — 01.11 Выращивание зерновых культур (кроме риса), бобовых культур и семян масличных культур. Отец фигуранта — действующий руководитель.

ООО «Господар» — код ЕГРПОУ 30756013. КВЕД — 01.11 Выращивание зерновых культур (кроме риса), бобовых культур и семян масличных культур. Отец фигуранта — исторический участник.

ФХ «Весёлка агро» — код ЕГРПОУ 20258835. КВЕД — 01.11 Выращивание зерновых культур (кроме риса), бобовых культур и семян масличных культур. Фигурант — действующий руководитель и главбух. По состоянию на 2022 год в ФХ только один работник.

Сестра Виталия Гагача — Анна Яцкова тоже связана с этим бизнесом. Она была совладелицей днепровских фирм, в частности ООО «САНОИЛТРЕЙД». Её вероятный муж Яцков Дмитрий Васильевич работает руководителем в указанном семейном бизнесе. Сестра также является совладелицей ООО «МАРКЕТ ПРОПЕРТИС» / 42088040. Компания входит в группу семьи Пешых, а именно с Пешим тесно связан Виталий Гагач, о чём свидетельствуют его теги в getcontact.

Партнёром Яцковой по компании является Алексей Пеший, который имеет много бизнеса в сфере строительства, юриспруденции и ресторанной деятельности. Человек с таким же ФИО также находится в реестре лиц, которые разыскиваются судом. Статья обвинения ч. 4 ст. 358 Ч.1, СТ.190 Ч.3, СТ.358 Ч.4, СТ.190 УК Украины (статья о подделке документов).

Пеший также известен как лицо, которое внесло часть залога за Юлию Тимошенко. К слову, отец Алексея Пешого — Валерий Пеший, бывший депутат Ирпенского городского совета от партии «Батькивщина»...".