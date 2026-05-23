Отключение горячей воды повлияло на цены интим-услуг в Москве

В Москве сезонное отключение горячей воды неожиданно отразилось на сфере бытовых и частных услуг. По информации медиа, часть исполнительниц интимных услуг начала изменять условия сотрудничества с клиентами из-за отсутствия горячего водоснабжения в квартирах.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на Telegram-канал Mash, некоторые женщины требуют дополнительную оплату к стандартной стоимости услуг или отказываются приезжать по адресу, если в доме клиента отсутствует горячая вода.

По данным публикации, размер доплаты может достигать 50% от первоначальной суммы. Также, якобы, появился альтернативный вариант обслуживания — так называемый «ограниченный тариф», предусматривающий сокращение времени или изменение условий встречи, чтобы избежать необходимости пользования душем.

Сезонные отключения горячей воды в Москве обычно проводятся ежегодно в летний период в рамках профилактики и ремонта коммунальной инфраструктуры. Обычно ограничения длятся от нескольких дней до двух недель в зависимости от района.

Подобные бытовые факторы периодически влияют на разные сегменты услуг – от аренды жилья до сервисных и частных предложений. Эксперты отмечают, что изменение условий часто является реакцией на дополнительные затраты или снижение комфорта.