В Китае зафиксирована вспышка мощного штамма коронавируса

Главное: Вспышка мощного штамма коронавируса COVID-19 зафиксирована в китайском городе Гуанчжоу. Люди стремительно заражаются новым штаммом и переносят болезнь с высоким риском осложнений.

Детали: В китайском городе Гуанчжоу зафиксирована вспышка мощного штамма коронавируса COVID-19. Об этом сообщается в издании The Associated Press со ссылкой на официальное заявление муниципальной власти.

Жители провинции стремительно заражаются новым штаммом и переносят болезнь с высоким риском осложнений.

Гуанчжоу закрыт от внешнего мира и все, кто хочет выехать за его пределы, обязаны предоставить негативный результат теста COVID-19, полученный не раньше, чем за 72 часа.

Предварительно вспышку SARS-CoV-2 связывают с пожилой местной жительницей, у которой был подтвержден этот, так называемый, индийский штамм. В результате уже 15 человек заболели, на время карантина прекратили работу детские сады, школы, уличные рынки и места для проведения досуга. Рестораны работают только в режиме летних площадок.

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