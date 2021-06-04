Пикантное видео с обнаженными украинками в Дубае выставили на аукцион

Главное: Организатор скандальной фотосъемки с обнаженными украинскими девушками в Дубае выставил видео с их участием на аукцион. Он утверждает, что 26-секундный ролик до сих пор никто не видел, кроме его создателя.

Детали: Финансист и галерист Виталий Гречин выставил на аукцион откровенное видео с девушками, участвовавшими в голой фотосессии на балконе отеля в Дубае. Как сообщает Lenta.ru, он решил продать права на 26-секундный видеоролик «тому, кто больше заплатит».

«Эти кадры никогда не публиковались, поэтому их видел только текущий владелец. Теперь ролик будет принадлежать исключительно победителю аукциона, который сможет использовать его, распространять или продавать по своему усмотрению», — гласит подпись на сайте аукциона.

В тему: В апреле 2021 года в Дубае задержали 40 человек за съемку видеоролика с обнаженными девушками на балконе одного из небоскребов. Среди них оказались 11 украинок.

Позже они рассказали подробности съемки и пребывания в местной тюрьме.