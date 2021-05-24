В Кременчуге в ванне утонул младенец. Мать в это время была пьяна

Главное: В Кременчуге произошла трагедия — в ванне утонул годовалый ребенок. По некоторым данным, мать младенца находилась в нетрезвом состоянии.

Детали: В Кременчуге в ванне утонул годовалый ребенок. Об этом сообщает «Голос».

По данным издания, на месте врачи констатировали смерть годовалого ребенка.

Как сообщается, «скорую» вызвал сожитель матери ребенка. По предварительной информации, женщина находилась в нетрезвом состоянии.

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