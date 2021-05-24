Проезд в киевском метро подорожает

Главное: По словам замначальника КП «Киевский метрополитен» Натальи Макогон, проезд в столичной подземке подорожает. Сейчас себестоимость разовой поездки составляет более 20 гривен.

Детали: В Киеве подорожает метро. В метрополитене говорят, что стоимость проезда сделают оптимальной для горожан. Об этом эфире телеканала «Киев» заявила заместитель начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.

По ее словам себестоимость разовой поездки составляет более 20 гривен.

Новую стоимость билета обещают сделать «максимально компромиссной».

«О тарифе, мы предоставили все необходимые документы в наш профильный транспортный департамент. Эти бумаги будут рассматривать экономисты и другие специалисты Управления ценовой политики КГГА. В дальнейшем на уровне городской администрации будет подбираться максимально компромиссный вариант», — сказала Макогон.

Она также отметила, что на сегодня себестоимость проезда составляет 20 гривен 5 копеек за поездку. В «Киевском метрополитене» обещают установить стоимость проезда с учетом реальных возможностей пассажиров.

В тему: Не так давно сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в Киеве может подорожать проезд в метро. Тут сократился пассажиропоток.