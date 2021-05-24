Дзермант рассказал, как в Белоруссии освещался процесс против Медведчука

В белорусских СМИ судебный процесс против депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука подавался в качестве украинского политического правового беспредела. Как сообщает 112ua.tv, об этом, сказал в интервью директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант.
При этом подчеркивалось, что Медведчук прилагал миротворческие усилия, и его роль была стабилизирующей для украинской политики, рассказал эксперт.
«В информационном пространстве Беларуси это подается как политчески мотивированный правовой беспредел и продолжение зачистки конкурентного политического поля на Украине», — сказал Дзермант.
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По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
Ранее суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.