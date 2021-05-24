Из минского аэропорта не выпускают самолет во Франкфурт

Главное: В минском аэропорту очередное ЧП — там не может вылететь во Франкфурт самолет авиакомпании Lufthansa. Пассажиров высадили для повторной проверки вещей.

Детали: Из Национального аэропорта Минска уже час не выпускают самолет Lufthansa рейсом Минск-Франкфурт. Об этом сообщает «Белсат».

Пассажиров рейса высадили из самолета для повторной проверки вещей.

«Всех пассажиров высадили из самолета Lufthansa, который должен лететь из Минска во Франкфурт, чтобы перепроверить свои вещи», — говорится в сообщении.

Самолет должен был вылететь из Минска в 14:20.

«Вылет во Франкфурт задерживается более чем на полчаса. Нам говорят, что людей на борт не пускают», — говорится в сообщении.

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