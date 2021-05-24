Как оказалось, весна в Киеве была очень короткой

Главное: Весна в Киеве была короткой. Всего 62 дня.

Детали: Эксперты из Центральной геофизической обсерватории говорят, что весна в Киеве уже завершилась. Отмечается, что произошло это еще 14 мая.

Там напомнили, что метеорологическая весна пришла в украинскую столицу 13 марта и всего продлилась 62 дня.

Информируется, что десять дней назад произошел «устойчивый переход среднесуточной температуры через показатель в плюс 15 градусов в сторону ее повышения», после чего началось метеорологическое лето.

Подчеркивается, что нынешняя метеорологическая весна была короче климатической нормы на неделю. При этом метеорологическое лето пришли на три дня позже, чем обычно.

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