Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Главные новости за 24 мая 2021 года

Главные новости за 24 мая 2021 года

Автор: «Фраза»
24.05.21 19:00
172
Главные новости за 24 мая 2021 года

- За сутки в Украине коронавирусом заболели 1 334 человека. Умерли 68 людей.

- Глава Минобразования Украины Сергей Шкарлет рассказал, как детям из Крыма и ОРДЛО поступить в украинские вузы. К поступлению они могут подготовиться на платформе Всеукраинской школы онлайн.

- Самолет из Киева в Таллинн полетит мимо Беларуси. Об этом говорят в компании Wizz Air.

- В Одессе произошло самоубийство. Счеты с жизнью свел пограничник.

- В Каменце-Подольском произошел крупный пожар. Тут горел ночной клуб.

- В ВОЗ говорят, что к осени в странах должны вакцинировать 10% населения. До конца года – 30%.

Тэги: общество, здоровье, мир, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

24.05.21 09:30

Украина – Бахрейн: ничья с позиции рисунка

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Пресс-конференция Зеленского: на разрыве между словом и делом
24.05.21 14:44

Пресс-конференция Зеленского: на разрыве между словом и делом

Автор: Евгений Василевский, «Капитал»

Выбор редакции
Украина – Бахрейн: ничья с позиции рисунка
Украина – Бахрейн: ничья с позиции рисунка
Украина – Бахрейн: ничья с позиции рисунка
Украина – Бахрейн: ничья с позиции рисунка
Почему фильм «Профессионал» намного сложнее, чем кажется на первый взгляд
Почему фильм «Профессионал» намного сложнее, чем кажется на первый взгляд
Товарищ Краснов: Революция в России – дело ближайших десяти лет
Товарищ Краснов: Революция в России – дело ближайших десяти лет
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.05.21 19:15

Патриарх Кирилл рассказал о подвиге равноапостольных Кирилла и Мефодия
24.05.21 18:45

Предстоятель УПЦ поздравил Патриарха Кирилла с днем небесного покровителя
24.05.21 17:56

На Закарпатье в Кирилло-Мефодиевском монастыре УПЦ освятили поклонный крест
24.05.21 16:55

В Одесской области УПЦ проведет молодёжный семейный фестиваль «Покровское поле»
24.05.21 16:52

В Украине ситуация с COVID-19 улучшается девятую неделю подряд
24.05.21 16:40

Историк рассказал о значении флага Анийского царства для армянской диаспоры Украины
24.05.21 16:25

В ВОЗ «поставили план» по вакцинации до конца лета
24.05.21 16:09

Володин: Зеленский преследует Медведчука и закрывает СМИ потому, что у него не получается удержать власть
24.05.21 15:55

В УПЦ начался в онлайн-формате кинофестиваль «Киноассамблея на Днепре»
24.05.21 15:53

Проезд в киевском метро подорожает
24.05.21 15:53

Проезд в киевском метро подорожает
24.05.21 15:37

Из минского аэропорта не выпускают самолет во Франкфурт
24.05.21 14:59

В ВОЗ прогнозируют появление нового смертоносного вируса
24.05.21 13:41

Стало известно, как абитуриентам с оккупированных территорий поступить в украинские вузы
24.05.21 12:28

В Минобразования рассказали, будет ли дистанционка с 1 сентября
24.05.21 11:29

Авиакомпания AirBaltic решила облетать Беларусь десятой дорогой
24.05.21 11:08

В Украине одна область готова к «зеленой» зоне карантина
24.05.21 10:28

Мировые лидеры резко отреагировали на задержание в Минске основателя Nexta
24.05.21 09:05

COVID-19 в Украине дал минимальный прирост больных с начала года
22.05.21 15:11

Смертность от COVID-19 в Украине наконец-то начала снижаться
17.05.21 21:26

На Львовщине учительница в шутку достала нож и предложила ученику писать своей кровью
19.05.21 16:59

Школьник обнаружил в учебнике по украинскому языку ссылку на порносайт. «Фраза» разбиралась, что произошло
19.05.21 18:25

В музей Киевских духовных школ передали святыню XІX века
19.05.21 14:59

Кабмин одобрил «ласковую украинизацию» Украины
17.05.21 20:28

Стало известно, когда нужно завтракать
22.05.21 15:11

Смертность от COVID-19 в Украине наконец-то начала снижаться
22.05.21 14:51

На следующей неделе финансовый рост гривны возобновится
23.05.21 00:25

Стало известно, чем опасен горячий душ
22.05.21 16:02

В ВОЗ рекомендуют не спешить возобновлять международные путешествия
18.05.21 19:01

Главные новости за 18 мая 2021 года
Фото и Видео
В Питере женщина несколько километров везла мужчину на капоте авто
В Питере женщина несколько километров везла мужчину на капоте авто
В Питере женщина несколько километров везла мужчину на капоте авто
В Питере женщина несколько километров везла мужчину на капоте авто
Крупный пожар в Каменце-Подольском: горел ночной клуб
Крупный пожар в Каменце-Подольском: горел ночной клуб
Огненное ДТП в Киеве – погибли люди
Огненное ДТП в Киеве – погибли люди
В Луцке остановилось колесо обозрения, на котором были люди
В Луцке остановилось колесо обозрения, на котором были люди
Появилось завораживающее видео того, как рождаются звезды
Появилось завораживающее видео того, как рождаются звезды
В центре Киева вандал надругался над флагом Украины
В центре Киева вандал надругался над флагом Украины
В Одессе женщина под видом логопеда приводила к мужу для сексуальных утех малолетних детей
В Одессе женщина под видом логопеда приводила к мужу для сексуальных утех малолетних детей
«Голубой луч» в действии: американские военные подтвердили подлинность очередного видео с НЛО
«Голубой луч» в действии: американские военные подтвердили подлинность очередного видео с НЛО
Принц Гарри признался, что употреблял наркотики
Принц Гарри признался, что употреблял наркотики
Российские пранкеры разыграли Зеленского
Российские пранкеры разыграли Зеленского
fraza.com
Новости блогосферы
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко

Опрос

Украинцы и русские это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.