В ЕС задумались об отмене полетов через Беларусь

Главное: Европейские авиакомпании могут остановить полеты через Беларусь после инцидента с самолетом Ryanair, на борту которого летел основатель Nexta Роман Протасевич. Также могут быть остановлены и наземные перевозки между Белоруссией и ЕС.

Детали: Евросоюз рассматривает возможность остановки полетов европейских авиакомпаний через Беларусь после инцидента с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair с основателем Nexta Романом Протасевичем на борту. Об этом пишет Bloomberg.

Также могут быть остановлены и наземные перевозки между Белоруссией и ЕС.

По данным источника издания, лидеры Евросоюза рассмотрят вопрос о дальнейших санкциях против администрации президента Александра Лукашенко за ужином в Брюсселе в понедельник, 24 мая, вечером перед началом двухдневного саммита.

Возможные меры могут включать приостановку полетов над Беларусью, а также запрет национальной авиакомпании страны приземляться в аэропортах ЕС и блокирование наземного транзита в ЕС из Беларуси.

Несмотря на то, что решение будут принимать только сегодня вечером, уже сейчас некоторые авиарейсы перенаправляются, чтобы избежать воздушного пространства Беларуси.

В частности, венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air и латвийская Air Baltic подтвердили, что в понедельник рейсы их самолетов были перенаправлены в обход воздушного пространства Беларуси.

В сети появился скриншот с онлайн карты Flightradar24, на которой видно, что рейс WizzAir «Киев—Таллин» избегает воздушного пространства Беларуси и облетает страну через Польшу.

В тему: В воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Мировые лидеры резко отреагировали на задержание в Минске основателя Nexta.

Авиакомпания AirBaltic решила облетать Беларусь десятой дорогой.