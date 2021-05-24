Стало известно, как абитуриентам с оккупированных территорий поступить в украинские вузы

Главное: Глава Минобразования Украины Сергей Шкарлет рассказал, как детям из Крыма и ОРДЛО поступить в украинские вузы. К поступлению они могут подготовиться на платформе Всеукраинской школы онлайн.

Детали: Абитуриенты с оккупированных территорий для поступления в вузы Украины могут воспользоваться широкой сетью образовательных центров. А подготовиться к поступлению можно на платформе Всеукраинской школы онлайн. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, МОН активно работает с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий над привлечением детей с оккупированных терриорий Крыма и Донбасса в украинские вузы.

«Что мы сделали? Прежде всего — свободное поступление тех, кто уже окончил школу, в украинские вузы путем широкой сети образовательных центров „Донбасс-Украина“ и „Крым-Украина“. Мы расширили перечень университетов, которые готовы их принимать», — отметил Шкарлет.

Министр также подчеркнул, что к платформе Всеукраинской школы онлайн подключены больше 110 стран мира. И детям с оккупированных территорий ничто не мешает тоже пользоваться этой платформой.

«Они могут читать украинские учебники и смотреть украинские уроки, которые дают возможность полностью погрузиться в образовательную и культурную среду именно нас как государства. А потом поступать благодаря этим знаниям в наши институты и университеты», — добавил Шкарлет.

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