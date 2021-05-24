Самолет из Киева в Эстонию полетит «в обход» Беларуси

Главное: Самолет из Киева в Таллинн полетит мимо Беларуси. Об этом говорят в компании Wizz Air.

Детали: Самолет Киев – Таллинн полетит мимо Беларуси. О таком решении сообщает венгерская компания Wizz Air.

Ее представителя в Украине цитирует издание Bloomberg.

Сделано это было после того, как в Минске для задержания основателя телеграмм-канала Nexta Романа Протасевича был посажен самолет их коллег из Ryanair.

Отмечается, что маршрут рейса был изменении для того, чтобы «избежать воздушного пространства Беларуси».

Также подчеркивается, что Wizz Air «постоянно отслеживает и оценивает ситуацию».

Ранее неоднократно звучали призывы о том, чтобы отказаться от полетов над Беларусью.

В тему: Мировые лидеры резко отреагировали на задержание в Минске основателя Nexta.