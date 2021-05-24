В Одессе застрелился пограничник

Главное: В Одессе произошло самоубийство. Счеты с жизнью свел пограничник.

Детали: В Одессе произошло ЧП. Тут в собственном служебном кабинете застрелился пограничник.

Местные СМИ сообщают, что сделал он это из табельного оружия.

Он был в звании майора материально-тылового обеспечения Одесской авиационной эскадрильи, это мужчина 1980-го года рождения.

Уточняется, что самоубийство произошло утром понедельника, 24 мая.

Офицер застрелился в 24-й Отдельной авиационной эскадрилье в/ч 9997 по улице Инглези 9/2.

Одной из возможных причин такого шага пограничника называют существовавшие семейные проблемы.

По предварительным данным, погибший не оставил предсмертную записку.

В тему: В Одесской области погиб пограничник.