Rzeczpospolita: Закрытие телеканалов и санкции против Медведчука – это ширма, которой Зеленский скрывает большой скандал из-за «вагнергейт»

Санкциями против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и закрытием оппозиционных СМИ Офис Президента Владимира Зеленского пытается отвлечь внимание общества от готовящегося скандала из-за «вагнергейт». Как сообщает 112ua.tv, об этом пишет влиятельная польская ежедневная газета Rzeczpospolita.

В опубликованном материале уточняется, что до сих пор в истории с «вагнеровцами» остается много вопросов, но украинская власть не спешит разглашать подробности, ссылаясь на то, что это государственная тайна.

«Власти заявляют, что это государственная тайна, и не разглашают никаких подробностей. Но, похоже, они готовятся к какому-то скандалу, постоянно пытаясь отвлечь от него внимание. Вероятно, именно поэтому в Киеве было принято решение так быстро закрыть пророссийские телеканалы», — цитирует издание Алексея Мельника, эксперта по безопасности Киевского центра Разумкова.

Польская газета напоминает, что в июле прошлого года группе из более 30-ти «вагнеровцев» было поручено охранять нефтеперерабатывающий завод в Венесуэле. Они должны были лететь через Минск в Стамбул, а оттуда в Каракас, не подозревая, что самолет, как якобы планировали украинские спецслужбы, должен был совершить аварийную посадку в Киеве.

«Однако, несколько десятков человек из этой группы были задержаны белорусскими службами и переданы России», — пишет Rzeczpospolita, уточняя, что подробности этой загадочной операции вскоре раскроет британское интернет-издание Bellingcat в документальном фильме-расследовании, который «спровоцирует настоящее землетрясение на Днепре», — говорится в статье.

По информации ведущего журналиста Bellingcat Христо Грозева, незадолго до отъезда наемников из Минска в Стамбул, Офис Президента Украины Владимира Зеленского принял решение приостановить операцию на несколько дней, и это в свою очередь привело к провалу всей затеи.

Польское медиа уточняет, что один из героев расследования Bellingcat, украинский военный журналист Юрий Бутусов сообщил, что Президент, руководитель его ведомства Андрей Ермак и еще несколько человек из ближайшего окружения главы государства принимали участие в решающем разговоре о завершающей фазе операции.

«Украинские СМИ уже несколько недель размышляют о том, что в офисе Зеленского поселился „крот“, который в последний момент передал информацию россиянам. За что в феврале его должны были лишить охраны и бизнес-дома в престижном районе Киева. Украинская правда утверждает, что незадолго до своего увольнения Бурба сообщил Президенту, что причиной провала операции стала измена, и потребовал, чтобы все, кто об этом знал, прошли проверку на детекторе лжи», — сообщает Rzeczpospolita.

Ранее Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.