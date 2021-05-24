Мировые лидеры резко отреагировали на задержание в Минске основателя Nexta

Главное: Мировая общественность осуждает задержание в аэропорту Минска основателя белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Главы Еврокомиссии, Евросовета и НАТО высказали свою позицию.

Детали: В воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о минировании, которое не подтвердилось, однако с самолетом и всеми, кто находился на борту, проводятся следственные действия, сообщает «РБК-Украина».

По данным Telegram-канала «Пул Первого», ситуация с самолетом Ryanair была на контроле у Александра Лукашенко. По поручению главнокомандующего для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. Однако позже это сообщение было удалено с сайта.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс внимательно следит за ситуацией, а также потребовал провести международное расследование инцидента.

«Внимательно следим за принудительной посадкой в Беларуси рейса в Вильнюс и сообщением о задержании оппозиционного деятеля Романа Протасевича. Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования. Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров», — заявил он.

Президент Европейской народной партии, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко стал угрозой для международной безопасности.

«Лукашенко стал угрозой не только для своих граждан, но и для международной безопасности. Его акт государственного терроризма требует немедленной и жесткой реакции всех европейских правительств и институтов», — написал он в Twitter.

Lukashenko has become a threat not only to his own citizens but also to international security. His act of state terrorism demands an immediate and tough reaction of all European governments and institutions. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) May 23, 2021

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал освободить всех пассажиров самолета.

«Очень обеспокоены сообщениями о вынужденной посадке рейса Ryanair в Минске. Мы призываем власти Беларуси немедленно освободить рейс и всех его пассажиров. Расследование инцидента Советом ЕС будет иметь важное значение», — написал Мишель в Twitter.

Very concerned regarding reports of a forced landing of #Ryanair flight in Minsk.



We call on Belarus authorities to immediately release the flight and all its passengers.



An #ICAO investigation of the incident will be essential. — Charles Michel (@eucopresident) May 23, 2021

Глава Еврокомиссии заявила, что нарушение международных правил воздушного транспорта должно иметь последствия.

«Совершенно неприемлемо заставлять Ryanair рейс из Афин в Вильнюс приземлиться в Минске. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить свой путь в Вильнюс, а их безопасность должна быть обеспечена. Любое нарушение международных правил воздушного транспорта должно иметь последствия», — написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

It is utterly unacceptable to force @Ryanair flight from Athens to Vilnius to land in Minsk.



ALL passengers must be able to continue their travel to Vilnius immediately and their safety ensured.



Any violation of international air transport rules must bear consequences. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021

«Я самым решительным образом осуждаю задержание Романа Протасевича белорусскими властями после захвата пассажирского самолета авиакомпании Ryanair. Это предосудительный акт государственного терроризма», — написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter.

При этом он добавил, что попросил главу Евросовета расширить завтрашнюю повестку дня Совета ЕС.

«Я попросил Шарля Мишеля расширить завтрашнюю повестку дня Совета ЕС обсудить немедленные санкции против режима Лукашенко. Угон гражданского самолета — это беспрецедентный акт государственного терроризма. Он не может остаться безнаказанным», — добавил Моравецкий.

Греция требует усилить давление на Беларусь.

«Вынужденная посадка коммерческого самолета для задержания журналиста — беспрецедентный, шокирующий акт. Мы требуем немедленного освобождения всех пассажиров. Завтрашнее заседание Совета ЕС должно решить вопрос о необходимости усиления давления на Беларусь. Достаточно», — написал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Twitter.

The forced landing of a commercial plane to detain a journalist is an unprecedented, shocking act. We demand all passengers’ immediate release. Tomorrow’s #EUCO must address the need to step up pressure on Belarus. Enough is enough. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 23, 2021

Франция заявила о необходимости решительного ответа Европы.

«Захват белорусскими властями рейса авиакомпании Ryanair неприемлем. Необходим решительный и единый ответ европейцев. Всем пассажирам этого рейса, включая возможных белорусских оппонентов, должно быть позволено незамедлительно покинуть Беларусь», — написал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в Twitter.

Le détournement par les autorités biélorusses d’un vol de @Ryanair est inacceptable. Une réponse ferme et unie des Européens est indispensable. Tous les passagers de ce vol, dont les opposants biélorusses éventuels, doivent être autorisés sans délai à quitter la #Biélorussie. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) May 23, 2021

Германия потребовала немедленного объяснения ситуации с задержанием Протасевича.

«Нам необходимо немедленное объяснение правительства Беларуси по поводу перенаправления рейса авиакомпании Ryan Air в пределах ЕС в Минск и предполагаемого задержания журналиста», — написал статс-секретарь МИДа Германии Мигель Бергер в Twitter.

В тему: В октябре 2016 года в киевский аэропорт Жуляны вернули лайнер авиакомпании «Белавиа» под угрозой поднять истребители.