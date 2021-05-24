Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Мировые лидеры резко отреагировали на задержание в Минске основателя Nexta

Мировые лидеры резко отреагировали на задержание в Минске основателя Nexta

Александр Панько
24.05.21 10:28
371
Мировые лидеры резко отреагировали на задержание в Минске основателя Nexta

Главное: Мировая общественность осуждает задержание в аэропорту Минска основателя белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Главы Еврокомиссии, Евросовета и НАТО высказали свою позицию.

Детали: В воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о минировании, которое не подтвердилось, однако с самолетом и всеми, кто находился на борту, проводятся следственные действия, сообщает «РБК-Украина».

По данным Telegram-канала «Пул Первого», ситуация с самолетом Ryanair была на контроле у Александра Лукашенко. По поручению главнокомандующего для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. Однако позже это сообщение было удалено с сайта.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс внимательно следит за ситуацией, а также потребовал провести международное расследование инцидента.

«Внимательно следим за принудительной посадкой в Беларуси рейса в Вильнюс и сообщением о задержании оппозиционного деятеля Романа Протасевича. Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования. Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров», — заявил он.

Президент Европейской народной партии, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко стал угрозой для международной безопасности.

«Лукашенко стал угрозой не только для своих граждан, но и для международной безопасности. Его акт государственного терроризма требует немедленной и жесткой реакции всех европейских правительств и институтов», — написал он в Twitter.

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал освободить всех пассажиров самолета.

«Очень обеспокоены сообщениями о вынужденной посадке рейса Ryanair в Минске. Мы призываем власти Беларуси немедленно освободить рейс и всех его пассажиров. Расследование инцидента Советом ЕС будет иметь важное значение», — написал Мишель в Twitter.

Глава Еврокомиссии заявила, что нарушение международных правил воздушного транспорта должно иметь последствия.

«Совершенно неприемлемо заставлять Ryanair рейс из Афин в Вильнюс приземлиться в Минске. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить свой путь в Вильнюс, а их безопасность должна быть обеспечена. Любое нарушение международных правил воздушного транспорта должно иметь последствия», — написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

«Я самым решительным образом осуждаю задержание Романа Протасевича белорусскими властями после захвата пассажирского самолета авиакомпании Ryanair. Это предосудительный акт государственного терроризма», — написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter.

При этом он добавил, что попросил главу Евросовета расширить завтрашнюю повестку дня Совета ЕС.

«Я попросил Шарля Мишеля расширить завтрашнюю повестку дня Совета ЕС обсудить немедленные санкции против режима Лукашенко. Угон гражданского самолета — это беспрецедентный акт государственного терроризма. Он не может остаться безнаказанным», — добавил Моравецкий.

Греция требует усилить давление на Беларусь.

«Вынужденная посадка коммерческого самолета для задержания журналиста — беспрецедентный, шокирующий акт. Мы требуем немедленного освобождения всех пассажиров. Завтрашнее заседание Совета ЕС должно решить вопрос о необходимости усиления давления на Беларусь. Достаточно», — написал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Twitter.

Франция заявила о необходимости решительного ответа Европы.

«Захват белорусскими властями рейса авиакомпании Ryanair неприемлем. Необходим решительный и единый ответ европейцев. Всем пассажирам этого рейса, включая возможных белорусских оппонентов, должно быть позволено незамедлительно покинуть Беларусь», — написал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в Twitter.

Германия потребовала немедленного объяснения ситуации с задержанием Протасевича.

«Нам необходимо немедленное объяснение правительства Беларуси по поводу перенаправления рейса авиакомпании Ryan Air в пределах ЕС в Минск и предполагаемого задержания журналиста», — написал статс-секретарь МИДа Германии Мигель Бергер в Twitter.

В тему: В октябре 2016 года в киевский аэропорт Жуляны вернули лайнер авиакомпании «Белавиа» под угрозой поднять истребители.

Тэги: общество, мир, Минск, Беларусь, NEXTA, Роман Протасевич

Комментарии

Статьи

24.05.21 09:30

Украина – Бахрейн: ничья с позиции рисунка

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Хозяин «Пари Матч» Эдуард Швиндлерман: как игорный магнат финансирует террористов «ЛДНР» и выводит деньги в Россию
23.05.21 22:01

Хозяин «Пари Матч» Эдуард Швиндлерман: как игорный магнат финансирует террористов «ЛДНР» и выводит деньги в Россию

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Украина – Бахрейн: ничья с позиции рисунка
Украина – Бахрейн: ничья с позиции рисунка
Украина – Бахрейн: ничья с позиции рисунка
Украина – Бахрейн: ничья с позиции рисунка
Почему фильм «Профессионал» намного сложнее, чем кажется на первый взгляд
Почему фильм «Профессионал» намного сложнее, чем кажется на первый взгляд
Товарищ Краснов: Революция в России – дело ближайших десяти лет
Товарищ Краснов: Революция в России – дело ближайших десяти лет
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.05.21 11:39

В Херсонской области освящен новый храм УПЦ
24.05.21 11:29

Авиакомпания AirBaltic решила облетать Беларусь десятой дорогой
24.05.21 11:28

Rzeczpospolita: Закрытие телеканалов и санкции против Медведчука – это ширма, которой Зеленский скрывает большой скандал из-за «вагнергейт»
24.05.21 11:27

Крупный пожар в Каменце-Подольском: горел ночной клуб
24.05.21 11:25

Игуменьей Елецкого монастыря стала монахиня из древнего православного рода
24.05.21 11:08

В Украине одна область готова к «зеленой» зоне карантина
24.05.21 10:27

Огненное ДТП в Киеве – погибли люди
24.05.21 09:55

До конца рабочей недели почти всю Украину накроют грозовые дожди
24.05.21 09:29

В Луцке остановилось колесо обозрения, на котором были люди
24.05.21 09:12

Индия начала борьбу с новой смертельной болезнью
24.05.21 11:29

Авиакомпания AirBaltic решила облетать Беларусь десятой дорогой
24.05.21 11:08

В Украине одна область готова к «зеленой» зоне карантина
24.05.21 09:05

COVID-19 в Украине дал минимальный прирост больных с начала года
22.05.21 15:11

Смертность от COVID-19 в Украине наконец-то начала снижаться
22.05.21 11:13

Сегодня и завтра движение в центре Киева будет серьезно ограничено. Полный список перекрытий
22.05.21 09:22

В центре Киева вандал надругался над флагом Украины
21.05.21 19:00

Главные новости за 21 мая 2021 года
21.05.21 15:39

Кличко рассказал, как будут проходить выпускные в условиях карантина
21.05.21 12:59

Шмыгаль пообещал бесплатно вакцинировать всех желающих
21.05.21 10:41

В Евросоюзе назвали вакцины, прививка которыми даст возможность свободно въезжать на его территорию
17.05.21 21:26

На Львовщине учительница в шутку достала нож и предложила ученику писать своей кровью
19.05.21 16:59

Школьник обнаружил в учебнике по украинскому языку ссылку на порносайт. «Фраза» разбиралась, что произошло
19.05.21 18:25

В музей Киевских духовных школ передали святыню XІX века
19.05.21 14:59

Кабмин одобрил «ласковую украинизацию» Украины
17.05.21 20:28

Стало известно, когда нужно завтракать
22.05.21 15:11

Смертность от COVID-19 в Украине наконец-то начала снижаться
22.05.21 14:51

На следующей неделе финансовый рост гривны возобновится
23.05.21 00:25

Стало известно, чем опасен горячий душ
22.05.21 16:02

В ВОЗ рекомендуют не спешить возобновлять международные путешествия
17.05.21 17:18

Американцы подозревают, что кто-то обстрелял Белый дом «направленной энергией»
Фото и Видео
Крупный пожар в Каменце-Подольском: горел ночной клуб
Крупный пожар в Каменце-Подольском: горел ночной клуб
Крупный пожар в Каменце-Подольском: горел ночной клуб
Крупный пожар в Каменце-Подольском: горел ночной клуб
Огненное ДТП в Киеве – погибли люди
Огненное ДТП в Киеве – погибли люди
В Луцке остановилось колесо обозрения, на котором были люди
В Луцке остановилось колесо обозрения, на котором были люди
Появилось завораживающее видео того, как рождаются звезды
Появилось завораживающее видео того, как рождаются звезды
В центре Киева вандал надругался над флагом Украины
В центре Киева вандал надругался над флагом Украины
В Одессе женщина под видом логопеда приводила к мужу для сексуальных утех малолетних детей
В Одессе женщина под видом логопеда приводила к мужу для сексуальных утех малолетних детей
«Голубой луч» в действии: американские военные подтвердили подлинность очередного видео с НЛО
«Голубой луч» в действии: американские военные подтвердили подлинность очередного видео с НЛО
Принц Гарри признался, что употреблял наркотики
Принц Гарри признался, что употреблял наркотики
Российские пранкеры разыграли Зеленского
Российские пранкеры разыграли Зеленского
На многострадальном «мосту Кличко» снова меняют стекла
На многострадальном «мосту Кличко» снова меняют стекла
fraza.com
Новости блогосферы
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко

Опрос

Украинцы и русские это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.