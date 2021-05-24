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Новости > До конца рабочей недели почти всю Украину накроют грозовые дожди

До конца рабочей недели почти всю Украину накроют грозовые дожди

Александр Панько
24.05.21 09:55
492
До конца рабочей недели почти всю Украину накроют грозовые дожди

Главное: Грозы вернулись в Украину. Дожди накроют почти всю страну.

Детали: Погода в Украине портится. Прогноз на рабочую неделю, 24-28 мая, дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что почти всю территорию страны накроют дожди с грозами. Сухо может быть лишь в некоторых юго-восточных областях и в Крыму.

Днем ожидается 17-28 тепла, а ночью плюс 8-16.

В Киеве дожди, начавшиеся в понедельник, не утихнут до выходных. Днем будет плюс 21-23, а ночью 13-15 тепла.

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В тему: Украинцев предупредили, что жары не будет минимум до конца весны.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, новости Украины

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