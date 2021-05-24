COVID-19 в Украине дал минимальный прирост больных с начала года

Главное: За сутки в Украине коронавирусом заболели 1 334 человека. Умерли 68 людей.

Детали: Смертность от COVID-19 в и Украине продолжает снижаться. Данные на понедельник, 24 мая, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили 1 334 случая заразы. Это минимальный показатель в 2021 году. Среди заболевших – 86 детей и 21 медработник. Госпитализация понадобилась для 1 019 человек, а выздоровели 6 999 людей.

При этом было проведено лишь 16 097 тестов: методом ПЦР – 8 684, методом ИФА – 1 462, экспресс-тесты – 5 951, что является худшим показателем за год.

Наибольший прирост больных фиксировали в Днепропетровской (190) и Николаевской (151) областях, а также в Киеве (125).

Жертвами заразы стали 68 человек. За все время умерли 49 436 людей.

С начала пандемии коронавирусом заболели 2 183 855 человек, а выздоровели 1 957 560 людей.

В тему: Смертность от COVID-19 в Украине наконец-то начала снижаться.