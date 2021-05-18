В ближайшие выходные погода должна приятно удивить украинцев

Главное: Появился прогноз погоды в Украине на ближайшие выходные. Дожди должны стихнуть.

Детали: В ближайшие выходные, 22-23 мая, погода в Украине должна улучшиться. Свой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что грозовые дожди стихнут – по всей стране установится сухая и малооблачная погода.

Днем ожидается 16-27 тепла, а ночью плюс 6-13.

В Киеве в уик-энд обойдется без осадков: днем прогнозируют 17-19 тепла, а ночью плюс 8-10.

Карта погоды:

В тему: У Кличко предупредили киевлян об аномальных дождях.