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Новости > Епископ УПЦ объяснил, почему важно помнить о событиях 1937-1938 годов

Епископ УПЦ объяснил, почему важно помнить о событиях 1937-1938 годов

Александра Кудрявцева
16.05.21 21:08
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Епископ УПЦ объяснил, почему важно помнить о событиях 1937-1938 годов
Главное: Молитва о жертвах политических репрессий помогает вынести правильные уроки из прошлого, осознать ошибки предшественников и впредь не повторять их.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм-канале.
 
«Каждое третье воскресенье мая в Украине совершается поминовение жертв политических репрессий. Невозможно вычеркнуть из истории трагические события ХХ века. Тогда под прессом коммунистической идеологии оказалось множество наших сограждан. Их отправляли в ссылки и лишали гражданских прав только из-за того, что они оставались преданными духовным и культурным традициям своих предков», — сказал епископ Виктор.
 
По его словам, статистика покалеченных судеб украинцев поражает своими числами. «За годы большевизма в нашей стране было арестовано почти полтора миллиона человек. Более 50% из них были этническими украинцами. Но, кроме них, пострадали и русские, поляки, немцы, евреи, а также — представители других национальностей, проживавшие в Украине. Большинство репрессированных были расстреляны. Известно, что только за 1937 год расстреляно 16,5 тысяч человек. Остальные претерпели аресты, ссылки и принудительное помещение в психиатрические больницы. Репрессивная машина не жалела никого. Жертвами режима стали крестьяне и учёные, политики и военные. Но не только светская интеллигенция и рабочий класс ощутили на себе ярмо большевизма», — отметил архиерей.
 
Владыка напомнил, что Церковь чтит память сонма новомучеников и исповедников — архиереев, священников и мирян, не боявшихся открыто свидетельствовать о своей вере перед лицом безбожников. «Как на крови мучеников была создана первая христианская Церковь, так и на крови этих страдальцев ожила и возродилась Церковь современная», — подчеркнул он.
 
«Сегодня мы возносим свои молитвы о всех пострадавших в те жестокие годы. Для этой молитвы не существует границ и расстояний. Она объединяет все народы и помогает нам вынести правильные уроки из прошлого, осознать ошибки наших предшественников и впредь не повторять их. Только залечив язву жестокости в сердцах, мы сможем построить своё будущее, опираясь на помощь Божию», — подытожил епископ Виктор.
 
В тему: УПЦ отслужила литию на Быковнянских могилах в день памяти жертв политических репрессий.
 

Тэги: УПЦ, епископ Виктор

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