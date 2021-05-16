Стало известно, в какой стране Евросоюза наихудшая ситуация с коронавирусом

Главное: Наихудшая ситуация с коронавирусом в ЕС наблюдается на Кипре. После Кипра высокие показатели заболеваемости COVID-19 зафиксированы в Литве, Нидерландах, Швеции и Хорватии.

Детали: Среди стран Европейского Союза и Европейской экономической зоны худшая ситуация с инфицированием коронавирусом наблюдается на Кипре. За последние две недели в стране показатель заболеваемости составляет 797,63 на 100 000 населения, пишет Европейская правда со ссылкой на данные Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний (ECDC).

Далее сложная ситуация по заболеваемости в Литве (показатель 599.52 на 100 000 населения), Нидерландах (565.33), Швеции (558.43) и Хорватии (535.00).

Показатель превышает 400 случаев на 100 000 населения во Франции, Латвии, Словении.

Лучшая ситуация — в Исландии, где показатель составляет всего 24,72 на 100 000 населения.

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