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Новости > Два министра из правительства Шмыгаля согласились уйти добровольно, еще один – отказался

Два министра из правительства Шмыгаля согласились уйти добровольно, еще один – отказался

Александр Панько
14.05.21 20:31
154
Два министра из правительства Шмыгаля согласились уйти добровольно, еще один – отказался

Главное: Министры экономики и инфраструктуры Игорь Петрашко и Владислав Криклий написали заявления об отставке со своих должностей. При этом министр здравоохранения Максим Степанов отказывается уходить по собственному желанию.

Детали: Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали заявления об отставке. Как сообщает народный депутат Украины, член фракции «Слуги народа» Юлия Гришина, соответствующее решение они приняли по собственному желанию.

При этом в качестве подтверждения она опубликовала на своей странице в Telgram фотографию заявления Криклия.

По данным Гришиной, вопрос об их отставке будет рассмотрен на заседании фракции 17 мая, а на следующий день это решение должен будет утвердить парламент.

При этом на должность министра инфраструктуры предлагается Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков, а новым министром экономики может стать руководитель Наловой службы Алексей Любченко.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в Верховной Раде, аналогичное заявление в ближайшее время может поступить от министра здравоохранения Максима Степанова. Однако этот вопрос все еще решается.

По данным народного депутата от фракции «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко, на данный момент руководитель Минздрава отказывается уходить в отставку. На него поступило представление, которое будет рассмотрено в парламенте 17 мая.

В тему: 4 марта 2020 года Верховная Рада Украины на внеочередном заседании, созванном президентом Владимиром Зеленским, утвердила состав нового Кабинета министров Украины во главе с Денисом Шмыгалем.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Верховная Рада Украины, политика, отставка, Максим Степанов, Алексей Гончаренко, новости Украины, Слуга народа, Игорь Петрашко, Владислав Криклий, Юлия Гришина

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