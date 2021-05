Главные новости за 14 мая 2021 года

- Глава Минздрава Максим Степанов признал, что полностью население Украины не удастся вакцинировать от коронавируса. И надеется, что получится уколоть хотя бы 70%.

- COVID-19 унес в Украине еще 287 жизней. Заразились 7 562 человека.

- Число безработных в Украине уменьшилось. Сразу на 12% за год.

- Стадо слонов погибло в Индии. Причиной ЧП называют удар молнии.

- В сети появилась официальная песня чемпионата Европы по футболу. Она называется We Are The People.

- Новый эпизод культового сериала «Друзья» будет доступен на HBO Max с 27 мая. В спецвыпуске примут участие все шесть основных героев.