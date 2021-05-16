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Новости > Поляки в очередной раз напали на след легендарной Янтарной комнаты

Поляки в очередной раз напали на след легендарной Янтарной комнаты

Агата Кловская
16.05.21 11:39
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Поляки в очередной раз напали на след легендарной Янтарной комнаты

Главное: Польские специалисты в ближайшее время займутся исследованием места гибели парохода «Карлсруэ», на котором, как предполагается, перевозили Янтарную комнату.

Детали: В конце мая водолазы из общества Baltictech собираются спуститься на дно у берегов польского Гданьска. Как сообщает Lenta.ru, за 10 дней дайверы намерены изучить внутренности корабля «Карлсруэ», потопленного 13 апреля 1945 года.

По словам исследователя Томаша Стахуры, который последние годы занимается изучением места гибели парохода, предварительные изыскания показали, что помимо нескольких ящиков с вооружением на дне Балтийского моря обнаружены рамы для картин и холсты. Судя по некоторым ящикам, они могли хранить в себе музейные ценности. Среди них, по мнению исследователей, может находиться и знаменитая Янтарная комната.

Дайверы планируют обнаружить как можно больше артефактов и задокументировать их. В случае, если на дне моря будет найдено что-то, имеющее важное историческое значение, то польские власти организуют дополнительную экспедицию для подъема реликвий на поверхность.

В октябре 2020 года Стахура погружался к месту нахождения «Карлсруэ» и сообщил, что корабль находится в хорошем состоянии. Тогда на его борту зафиксировали груз фарфора, военных машин и ящиков с неизвестным содержимым.

Справка: Янтарная комната — шедевр искусства XVIII века, изначально украшенный исключительно янтарем. Была создана немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I, который затем подарил ее российскому императору Петру I. При нем комнату дополнили зеркальными пилястрами, с целью увеличения общей площади.

Бесследно исчезла во время Второй мировой войны.

В 2003 году Янтарная комната была полностью восстановлена к 300-летию Санкт-Петербурга.

В тему: В середине 2019 г польские ученые обнаружили ранее неизвестный подземный тоннель в небольшом польском поселении Мамерки, где во времена Второй мировой войны находилась ставка войск Вермахта Мауервальд. Они предположили, что там может находиться и Янтарная комната.

Тэги: история, археология, море, Польша, наука, корабль, дно, янтарная комната

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