В МОЗ рассказали, когда украинцам ждать «бюджетный» Pfizer от коронавируса

Главное: До конца мая в Украине ожидается поставка вакцины от коронавируса американского производства. В первой партии ожидается 500 тысяч доз.

Детали: Поставки вакцины Pfizer американского производства, которые законтрактованы за бюджетные средства, ожидаются до конца мая. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко «Радио Свобода».

По его словам, должны поступить 500 тысяч доз вакцины.

В то же время, о точной дате Ляшко говорить отказался.

«На конец мая мы ожидаем поставку первой партии вакцины Pfizer из 20 млн доз, законтрактованных за бюджетные средства. Речь идет о 500 тысяч доз», — сказал главный санврач.

Кроме того, он сообщил, что COVAX обещает Украине дополнительные 700 тысяч доз AstraZeneca до конца мая.

В тему: В ближайшее время в Украине ожидается получение вакцины компании Pfizer по инициативе COVAX.