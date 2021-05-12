Биологи выявили новый способ победить ожирение

Главное: Назван новый способ борьбы с ожирением. О нем говорят ученые из Австралии.

Детали: Биологи из Института медицинских исследований Гарвана (Австралия) заявили, что выявили новый способ борьбы с ожирением. Их отчет цитирует издание Nature Communications.

Ученые при поддержке экспертов из Китая и Канады выяснили, что блокирование рецептора Y1 в жировых тканях изменяет процесс метаболизма. При этом сам жир начинает расходоваться на производство энергии и терморегуляцию.

В публикации сказано, что, изучая биопсии жировой ткани людей с ожирением, биологи узнали о том, что «блокирование рецептора молекулы нейропептида Y1 (NPY), который в условиях дефицита пищи помогает сохранять энергию, может улучшить метаболизм жира и предотвратить увеличение веса».

Они заявили: «Рецептор Y1 действует в качестве тормоза генерации тепла в организме. Блокирование этого рецептора в жировых тканях превращает запасающий энергию жир в жир, расходуемый на выработку энергии и тепла».

Поясняется, что данный рецептор контролируется молекулой NPY, «которая высвобождается в организме в условиях голодания, чтобы снизить расход энергии и увеличить накопление жира».

В ходе эксперимента ученые заблокировали Y1 с помощью вещества-антагониста BIBO3304, после чего подопытные грызуны стали набирать меньше веса.

Информируется: «Мыши, которым вводили BIBO3304, набрали за семь недель примерно на 40% меньше веса, чем обычные мыши на той же диете, что было обусловлено увеличением тепловыделения тела и уменьшением жировой массы».

Также стало известно, что исследователи применили BIBO3304 к человеческим жировым клеткам, выявив , что «клетки начали переключаться на выработку тепла, используя те же гены, что и у мышей».

Эксперты говорят: «Нацеливание на рецептор Y1 может аналогичным образом ускорить метаболизм жира и снизить прибавку в весе у людей».

В работе сказано: «BIBO3304 не пересекает гематоэнцефалический барьер и что эффекты блокирования путей рецептора Y1 проявляются не через мозг, а только в периферических тканях».

Биологи уверены: «Блокирование рецепторов Y1 в периферических тканях эффективно предотвращает ожирение за счет увеличения расхода энергии, не затрагивая центральную нервную систему. Оно раскрывает новый терапевтический подход, который потенциально более безопасен, чем существующие лекарства, снижающие аппетит».

Наконец, информируется, что был отмечен ряд и других положительных эффектов воздействия BIBO3304 на рецепторную систему NPY-Y1: это рост костных клеток, улучшение сердечно-сосудистой функции и повышение резистентности к инсулину.

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