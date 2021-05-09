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Новости > Епископ УПЦ рассказал, почему важно помнить уроки войны

Епископ УПЦ рассказал, почему важно помнить уроки войны

Александра Кудрявцева
09.05.21 18:25
237
Епископ УПЦ рассказал, почему важно помнить уроки войны
Главное: Окончательная победа над фашизмом и нацизмом возможна только в случае возврата к фундаментальным христианским ценностям, к Евангелию и Христу.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем блоге на blogs.korrespondent.net.
 
«Сегодня мы празднуем не просто День победы во Второй мировой войне, а День победы над нацизмом и победу в войне, которую наши предки назвали Отечественной. 9 мая 1945 года, вместе с провозглашением капитуляции гитлеровской Германии, казалось было окончательно уничтожено многоголовую гидру фашизма и нацизма. Ценой страшных многомиллионных жертв наши деды и прадеды сделали все возможное для того, чтобы даже понятие об этой идеологии стало маркером бесчеловечности и зверской жестокости.
 
Что ждало человечество, в случае победы Гитлера в той войне, догадаться не трудно. Достаточно вспомнить о Бухенвальде, Дахау, Освенциме, Майданеке или Треблинке. Даже сейчас пустые стены этих концлагерей внушают ужас и просто таки заставляют задать вопрос: Как могло такое быть? Как такое вообще было возможно в ХХ веке, во время небывалого расцвета науки и техники, в самом центре цивилизованной Европы, по инициативе самых образованных и самых развитых народов того времени? Эксперименты над людьми, массовые убийства и этнические чистки, уничтожение детей и калек — как такое могло произойти?», — сказал епископ Виктор.
 
По его словами, ответ на эти вопросы следует искать в нацистско-фашистском учении о превосходстве арийской расы. «Возникло оно под влиянием идей Ницше, который, в свою очередь, черпал знания не только из языческой философии, но и из трудов Дарвина, Вольтера, Руссо. Иными словами, нацизм — это глубоко антихристианское учение, а концепция о сверхчеловеке (Übermensch) — это прямой антагонист евангельским идеалам», — отметил он.
 
Архиерей считает, что окончательная победа над фашизмом и нацизмом возможна только в случае возврата к фундаментальным христианским ценностям, к Евангелию и Христу. «Учение, основанное на словах „нация превыше всего“, проповедует смерть врагам и формирует принцип, согласно которому одни люди более совершенными от других, — противоречит словам Христа о любви к Богу и ближним, о любви к врагам, а также о равенстве всех перед Господом», — убежден владыка.
 
«В этом контексте следует отметить, что в современной Украине достаточно часто встречаются различные проявления, которые можно назвать родственными именно с идеями нацизма. Недопустимость использования фашистской идеологии, символики и призывов должно стать приоритетным направлением работы с украинской молодежью. И главное место в этой работе занимает Церковь, как Тело Христово, способна донести до всех людей мира, что „нет уже ни иудея, ни эллина, нет ни раба, ни свободного; нет ни мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе“ (Гал. 3, 28)», — подчеркнул епископ.
 
Владыка считает, что мы должны быть едиными именно во Христе Иисусе, потому что все остальные способы и попытки объединить народ не дадут длительного результата.
 
«Пусть в День победы Всемилостивый Господь посеет в наших сердцах не ненависть к врагам, а любовь к Родине и друг к другу. Когда один из участников боевых действий 1941-1945 годов сказал, что „мы победили Гитлера не потому, что ненавидели его, а потому, что любили свою Родину“. Это означает, что только Любовь побеждает, а ненависть — разрушает. Сегодня нам нужно хорошо помнить об этих уроки прошлого, чтобы не потерять будущего», — пожелал епископ Виктор.
 
В тему: Митрополит Онуфрий напомнил, чем опасен фашизм — панихида УПЦ в Парке Славы по погибшим во Второй мировой.
 

Тэги: День Победы, УПЦ, епископ Виктор

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