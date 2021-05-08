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Новости > Митрополит УПЦ рассказал, почему Церковь не приспосабливается к современному миру

Митрополит УПЦ рассказал, почему Церковь не приспосабливается к современному миру

Александра Кудрявцева
08.05.21 18:05
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Митрополит УПЦ рассказал, почему Церковь не приспосабливается к современному миру
Главное: Православная Церковь не приспосабливается к миру, не ищет с ним компромисса, «не идет в ногу со временем», потому что живет не во времени, а в вечности.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.
 
«Весь Новый Завет говорит о том, что ни апостолы, ни Иоанн Предтеча не прогибались под общественное мнение, не поступали так, как сейчас делают кандидаты на выборные должности, чтобы угодить электорату и набрать как можно большее количество голосов. Одним словом, они не гонялись за тем, чтобы набрать в свои ряды побольше сторонников», — сказал митрополит Лука.
 
Владыка отметил, что Православная Церковь не приспосабливается к миру, не ищет с ним компромисса, «не идет в ногу со временем», потому что живет не во времени, а в вечности, и ставит заповеди Божии выше любой земной логики и политики.
 
«От Церкви отпадали и будут отпадать приспособленцы, карьеристы, те, кто ходят за Христом, но не ради Христа, а ради выгоды. Безумцы, обличаемые Церковью, ее нанавидят, а кроткие и смиренные овцы стада Христова от этого обличения только вразумляются и умудряются», — объяснил архиерей.
 
По его словам, мир в лице политиков и власть имущих борется не за права человека, не за то, чтобы люди лучше жили, качественней питались, имели хорошее медицинское обслуживание и социальные льготы. «Вся борьба ведется ими за власть, за деньги, за возможность владеть душами и умами людей, которых они превращают в своих рабов», — сказал он.
 
«С грехом борется только Церковь Христова, которая дает человеку возможность каяться, Причащаться Тела и Крови Господней и возрастать в благодати Духа Святаго для того, чтобы получить „второе рождение свыше“ и войти в Жизнь вечную», — подытожил митрополит Лука.
 
В тему: Митрополит УПЦ рассказал, как обрести настоящую радость.

Тэги: церковь, УПЦ, Митрополит Лука

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