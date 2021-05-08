Карпаты основательно занесло майским снегом

Главное: В Карпатах ударил мороз. Намело снега.
Детали: В Карпатах, несмотря на май, держится по-настоящему зимняя погода. О ней сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Там поведали о ситуации на горе Поп Иван Черногорский в Ивано-Франковской области.
Ночью субботы, 8 мая, тут снова валил снег, а к утру намело двадцатисантиметровые сугробы.
При этом температура воздуха упала до трех мороза.
Сообщается, что сейчас на горе облачно с прояснениями, ветер юго-западный – до четырех метров в секунду.
В тему: В начале следующей недели в Украине установится приятная погода.