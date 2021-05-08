Карпаты основательно занесло майским снегом

Главное: В Карпатах ударил мороз. Намело снега.

Детали: В Карпатах, несмотря на май, держится по-настоящему зимняя погода. О ней сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Там поведали о ситуации на горе Поп Иван Черногорский в Ивано-Франковской области.

Ночью субботы, 8 мая, тут снова валил снег, а к утру намело двадцатисантиметровые сугробы.

При этом температура воздуха упала до трех мороза.

Сообщается, что сейчас на горе облачно с прояснениями, ветер юго-западный – до четырех метров в секунду.

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