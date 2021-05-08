COVID-19 в Украине не отступает: люди продолжают умирать сотнями

Главное: За сутки коронавирус в Украине убил еще 370 больных. Заразились 8 710 людей.

Детали: COVID-19 в Украине не отступает. Данные на субботу, 8 мая, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник информировал, что за сутки выявили еще 8 710 случаев заразы. Среди заболевших – 374 ребенка и 193 медработника. Госпитализация понадобилась для 2 544 людей, а выздоровели 19 408 пациентов.

Проведено 87 641 тестов: методом ПЦР – 39 126, методом ИФА – 14 791, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 724.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (753), а также Днепропетровской (668), Харьковской (623) и Донецкой (569) областях.

Жертвами заразы стали еще 370 людей. С начала пандемии скончались уже 46 200 человек.

За все время заболели 2 138 114 людей, а выздоровели 1 570 750 человек.

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