В Минздраве пугают украинцев особо тяжелым штаммом коронавируса

Главное: Мутация коронавируса, которая поражает молодых, и которая вызвала рекордную вспышку заболеваемости в Индии, вскоре будет и в Украине. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, нужно готовиться к худшим вариантам.

Детали: Индийский штамм COVID-19, отличающийся особой заразностью и сложностью течения, скоро придет в Украину. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

«Мы можем говорить, что он точно будет. И это реальность, и говорить нужно правду», — сказал Степанов.

Он отметил, что на данный момент индийский штамм уже зафиксирован в странах-соседях: в Чехии, Польше и Румынии. И в конечном итоге он появится и в Украине — как это было с британским штаммом или с южноафриканским.

«Индийский штамм достаточно тяжелый, он достаточно агрессивен, более контагиозный (заразный), достаточно сложная клиническая картина с поражением различных органов, в том числе и желудка, почек. Сильная интоксикация, и этот штамм поражает молодое население, что очень неприятно», — заявил Степанов.

Глава МОЗ добавил, что COVID-19 отличается очень большим количеством мутаций.

«Но есть мутации (коронавируса), такие как британский, южноафриканский, индийский, бразильский, которые сильно отличаются, изменяя клиническую картину, становятся более агрессивными. Исходя из такого количества мутаций, какая есть, и частоты, с которой они появляются, ВОЗ и делает прогнозы», — сказал министр, добавив, что в дальнейшем возможны новые мутации и нужно готовиться к худшим вариантам, чтобы иметь возможность защищаться.

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