Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Минздраве пугают украинцев особо тяжелым штаммом коронавируса

В Минздраве пугают украинцев особо тяжелым штаммом коронавируса

Александр Панько
09.05.21 09:06
296
В Минздраве пугают украинцев особо тяжелым штаммом коронавируса

Главное: Мутация коронавируса, которая поражает молодых, и которая вызвала рекордную вспышку заболеваемости в Индии, вскоре будет и в Украине. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, нужно готовиться к худшим вариантам.

Детали: Индийский штамм COVID-19, отличающийся особой заразностью и сложностью течения, скоро придет в Украину. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

«Мы можем говорить, что он точно будет. И это реальность, и говорить нужно правду», — сказал Степанов.

Он отметил, что на данный момент индийский штамм уже зафиксирован в странах-соседях: в Чехии, Польше и Румынии. И в конечном итоге он появится и в Украине — как это было с британским штаммом или с южноафриканским.

«Индийский штамм достаточно тяжелый, он достаточно агрессивен, более контагиозный (заразный), достаточно сложная клиническая картина с поражением различных органов, в том числе и желудка, почек. Сильная интоксикация, и этот штамм поражает молодое население, что очень неприятно», — заявил Степанов.

Глава МОЗ добавил, что COVID-19 отличается очень большим количеством мутаций.

«Но есть мутации (коронавируса), такие как британский, южноафриканский, индийский, бразильский, которые сильно отличаются, изменяя клиническую картину, становятся более агрессивными. Исходя из такого количества мутаций, какая есть, и частоты, с которой они появляются, ВОЗ и делает прогнозы», — сказал министр, добавив, что в дальнейшем возможны новые мутации и нужно готовиться к худшим вариантам, чтобы иметь возможность защищаться.

В тему: Степанов не исключил появления в Украине «двойной мутации» коронавируса.

Тэги: Украина, общество, здоровье, Максим Степанов, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

09.05.21 08:54

«Девятаев»: лживый неполживый фильм

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

«Сложно, но возможно»: украинские эксперты о создании «Клуба гарантов» Армении
08.05.21 00:31

«Сложно, но возможно»: украинские эксперты о создании «Клуба гарантов» Армении

Автор: UaReport

Выбор редакции
Фильм «Гибель богов»: нацизм как психическое заболевание
Фильм «Гибель богов»: нацизм как психическое заболевание
Фильм «Гибель богов»: нацизм как психическое заболевание
Фильм «Гибель богов»: нацизм как психическое заболевание
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.05.21 18:05

Митрополит УПЦ рассказал, почему Церковь не приспосабливается к современному миру
08.05.21 16:40

Митрополит Онуфрий рассказал о дельфине, который учил людей выполнять долг перед Богом
08.05.21 15:58

Иванько: Это еще вопрос, кто на самом деле на первом месте — ОПЗЖ Медведчука или «слуги» Зеленского
08.05.21 15:55

Епископ УПЦ считает, что украинским властям в вопросе о гендерном равенстве нужно остаться на стороне христианских ценностей
08.05.21 15:52

Либерман: Если бы президентом был Медведчук, то такого безобразия в государстве не было бы
08.05.21 15:50

Среди топ-политиков только Медведчук использовал свое влияние, чтобы обеспечить украинцев вакциной, — Зубченко
08.05.21 15:05

В Запорожской области священник УПЦ поздравил заключенных с праздником Пасхи
08.05.21 14:22

В Литве создали лекарство от коронавируса
08.05.21 13:53

Карпаты основательно занесло майским снегом
08.05.21 13:46

Строители школы в Австралии наткнулись на гигантскую моль
08.05.21 14:22

В Литве создали лекарство от коронавируса
08.05.21 11:47

COVID-19 в Украине не отступает: люди продолжают умирать сотнями
07.05.21 20:37

История с падением ребенка из окна садика в Запорожье получила продолжение
07.05.21 19:00

Главные новости за 7 мая 2021 года
07.05.21 14:28

Минздрав опубликовал график повторной вакцинации в Украине
07.05.21 13:28

Оказывается, в Украине уже закончилась третья волна коронавируса
07.05.21 11:29

В Минздраве опубликовали обнадеживающую информацию о ковиде в Украине
07.05.21 10:38

В Белом доме сделали резонансное заявление о вступлении Украины в НАТО
07.05.21 08:41

Ситуация с COVID-19 в Украине остается весьма удручающей
06.05.21 19:01

Главные новости за 6 мая 2021 года
02.05.21 20:35

В УПЦ рассказали, как часто можно причащаться на Светлой неделе
04.05.21 00:01

Американцы научились снижать давление с помощью голодания
02.05.21 13:52

Установлена причина летальных исходов коронавируса
05.05.21 17:16

Рецидивист вытер руки о флаг Украины и теперь может надолго оказаться за решеткой
02.05.21 20:15

Епископ УПЦ рассказал, чем отличается православная икона Воскресения Христа от инославных изображений
04.05.21 07:18

Ученые узнали о небывалой пользе авокадо
02.05.21 22:10

Предстоятель УПЦ поздравил верующих с праздником Пасхи
03.05.21 11:46

Китайские ученые создали новую супермолекулу
06.05.21 17:52

Иерусалимский Патриарх дал оценку идее праздновать Пасху вместе с католиками
06.05.21 17:01

На Закарпатье освящен новый храм УПЦ
Фото и Видео
Банда отборных головорезов при участии членов добробатов похищала и пытала людей на Киевщине
Банда отборных головорезов при участии членов добробатов похищала и пытала людей на Киевщине
Банда отборных головорезов при участии членов добробатов похищала и пытала людей на Киевщине
Банда отборных головорезов при участии членов добробатов похищала и пытала людей на Киевщине
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте и устроил тройное ДТП в Вишневом
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте и устроил тройное ДТП в Вишневом
Молодой испанец… расчленил и ел свою маму
Молодой испанец… расчленил и ел свою маму
На Одесщине алкаш напоил 9-летнего мальчика до полуобморочного состояния
На Одесщине алкаш напоил 9-летнего мальчика до полуобморочного состояния
В США парень протаранил толпу людей и убил собственную мать
В США парень протаранил толпу людей и убил собственную мать
Появилось видео погони киевских полицейских за курьером, который был под амфетамином
Появилось видео погони киевских полицейских за курьером, который был под амфетамином
У берегов Запорожья получил повреждение один из самых крупных плавучих кранов Европы
У берегов Запорожья получил повреждение один из самых крупных плавучих кранов Европы
Известного аристократа обвинили в вопиющем преступлении
Известного аристократа обвинили в вопиющем преступлении
В Африке обнаружили древнейшую в мире могилу
В Африке обнаружили древнейшую в мире могилу
На Олимпиаде в Токио впервые выступит трансгендер
На Олимпиаде в Токио впервые выступит трансгендер
fraza.com
Новости блогосферы
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко
15.04.21 20:30

Россия нанесёт ракетный «удар возмездия» по Украине

Опрос

Дивизия СС Галичина и ее современные последователи это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.