Киевлянам покажут «революционный» белорусский спектакль

Впервые в Украине на площадке «Сцена 6» можно будет увидеть белорусский театральный проект. Белорусский режиссер, художественный руководитель Современного Художественного театра в Минске Владимир Ушаков представит спектакль по мотивам романа Саши Филипенко «Бывший сын».

В ролях: Татьяна Мартынова, Алексей Яровенко, Сергей Кузин, Анастасия Шпаковская, Евгений Казакевич, Василий Процюк, Анастасия Салата, Ольга Карпова, Юлия Гершаник.

По словам самого автора, роман — это «попытка понять, почему мы становимся бывшими гражданами своей собственной страны», что делает книгу Филипенко еще более актуальной во время нового потока эмиграции, вызванного белорусскими политическими событиями 2020 года.

События начала 21-го века в Минске удивительным образом созвучны сегодняшнему дню. Три поколения, со своими, такими разными, взглядами на жизнь, поступками и образом действий. Что может сделать человек ради свободы, любви и какова цена самой жизни? Должен ли он принять неизбежную реальность или может попытаться ее изменить? Ответственны ли мы за будущее своей страны или от нас ничего не зависит? Сможем ли мы выйти из комы совковой действительности, в которой существуем уже десятилетия? Эти вопросы ставят перед зрителями создатели спектакля по знаменитому бестселлеру.

Спектакль идёт на белорусском и русском языках.