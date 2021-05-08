Строители школы в Австралии наткнулись на гигантскую моль

Главное: В австралийском штате Квинсленд при строительстве новых классов одной из школ рабочие нашли гигантского мотылька. Оказалось, что это самка самой тяжелой в мире моли.

Детали: Во время строительства в одном из учебных заведений Квинсленда, которое находится недалеко от тропического леса в Австралии, местные рабочие обнаружили самую большую в мире моль. Как сообщает Esquire.ru со ссылкой на экспертов, в этой местности обитает древесная моль вида Endoxyla cinereus.

Самки таких бабочек вдвое крупнее самцов и могут весить до 30 г, а размах их крыльев достигает 25 см. В длину самки могут вырастать до 15 см.

Из-за тяжести эти ночные бабочки очень плохо летают, в основном взрослые особи вскарабкиваются на ствол дерева или столб и сидят там в ожидании самца. При этом взрослая самка Endoxyla cinereus не питается и живет за счет запаса питательных веществ, накопленных в стадии личинки.

Строители сфотографировали мотылька и отнесли в лес. А ученикам 4−5-го классов предложили написать рассказы по мотивам случившегося. По словам директора школы, дети сочинили несколько очень творческих произведений. Одно из них было об учительнице, съеденной гигантской древесной молью.

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