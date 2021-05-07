В Минздраве опубликовали обнадеживающую информацию о ковиде в Украине

Главное: Министерство здравоохранения анонсировало отмену «красного» уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области. Это последний регион Украины, который находится на локдауне из-за коронавируса.

Детали: Ситуация с коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине стабилизировалась. Как сообщил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 7 мая, об этом свидетельствуют в том числе и результаты тестов на антиген.

В частности, Киев достиг рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения показателя, который свидетельствует о взятии инфекции под контроль. «В Киеве показатель выявления положительных случаев среди всех протестированных не превышает 5%. Дополнительно еще пять областей не превышают показатель в 10% положительных случаев среди всех протестированных (Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Херсонская и Черновицкая области)», — цитирует Ляшко УНИАН.

На сегодняшний день в красной зоне опасного распространения Covid-19 осталась только одна область — Сумская. Но и ее вот-вот из этой зоны выведут.

По его словам, с февраля по апрель в «красную» зону были включены 14 областей и Киев.

Средний срок пребывания региона в «красном» уровне эпидопасности составлял 37 дней.

Быстрее всего справилась Полтавская область, которая находилась в жестких эпидограничениях 22 дня, медленней всего — Житомирская (63 дня) и Черновицкая (52 дня) области.

Ляшко также напомнил, что сейчас более 50% новых случаев коронавирусной болезни за сутки в мире приходятся на Индию и Бразилию.

В тему: За последние сутки коронавирус в Украине унес 379 жизней. Заболели 8 404 человека.