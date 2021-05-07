Украина установила рекорд по экспорту меда

Главное: Экспорт меда из Украины установил новый рекорд. Больше всего его продали в Польшу.

Детали: Украина наращивает экспорт меда. Данные по итогам 2020-го года приводит Ukrainian Agribusiness Club.

Сообщается, что в прошлом году наши пчеловоды продали 81,1 тысячу тонн этого полезного продукта.

Для сравнения в 2019-м году было продано 56 тысяч тонн меда, а в 2018-м году – 49,6 тысяч тонн.

За последний год рост экспорта составил 45%.

Главными покупателями украинского продукта являются Польша (26% рынка), Германия (19%), США (10%), Бельгия (10%) и Литва (6%).

Информируется также: «Количество погибших пчелосемей из-за нарушения внесения СЗР уменьшается, так как налаживается и усиливается коммуникация аграриев с пчеловодами, в частности проводится коммуникация относительно негативного влияния фальсифицированных препаратов, последствия применения которых крайне негативными как для окружающей среды, так и для людей».

В тему: Стало известно о небывалой пользе меда.